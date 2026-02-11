На самому краю Сонячної системи можуть жити інопланетяни: де саме (фото)

На супутнику передостанньої планети Сонячної системи, можливо, існує підземний океан, і може бути навіть позаземне життя.

Учені дійшли висновку, що супутник Урана Міранада може бути водним і потенційно населеним світом. Цей холодний супутник може мати під своєю крижаною поверхнею великий океан з рідкої води, який може бути придатним для життя. Вчені кажуть, що вони здивувалися результатам дослідження, яке було опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Earth.

Уран — це сьома та передостання планета Сонячної системи, яка має 28 супутників різних розмірів. Усі вони є крижаними світами, як і сам Уран, адже знаходяться дуже далеко від Сонця. Одним із шести головних супутників Урана є Міранда, діаметром лише 235 кілометрів.

Уперше й востаннє з близької відстані Міранду фотографував космічний апарат NASA "Вояджер-2" у 1986 році. На зображеннях вчені побачили дуже нерівну поверхню супутника Урану, яка вкрита тріщинами, височинами і кратерами. Вважається, що рельєф супутника Урану був створений внаслідок гравітаційної взаємодії з іншими супутниками крижаного гіганта, а також внутрішнім теплом крижаного світу.

Вчені створили нове моделювання внутрішньої структури Міранди, щоб з'ясувати, чи справді її поверхня сформувалася під впливом описаних вище факторів. Моделювання було створено на основі особливостей поверхні супутника Урана.

Одним із шести головних супутників Урана є Міранда, діаметром усього 235 кілометрів Фото: NASA

Дослідження показало, що гравітаційна взаємодія з іншими супутниками Урану могла призвести до підвищення рівня внутрішнього тепла Маринади. Це зі свого боку могло призвести до утворення підземного глибокого океану з рідкої води в далекому минулому.

За словами вчених, результати дослідження їх дуже здивували, адже вони не очікували знайти ознаки океану на такому далекому холодному світі. Дослідження припускає, що 100-500 мільйонів років тому на Міранді, ймовірно, існував підземний океан, глибиною не менше 100 кілометрів. Він ховався під крижаною корою товщиною не більше 30 кілометрів.

При цьому діаметр Міранди всього 235 кілометрів, а тому вчені кажуть, що океан повинен був займати половину розміру супутника. Але такого не припускали навіть найсміливіші теорії. Вчені дійшли висновку, що цей океан був напрочуд дуже теплим, адже гравітаційна взаємодія з іншими супутниками Урана давала змогу створювати необхідне тепло для того, щоб вода залишалася рідкою. Це означає, що Міранда може бути потенційно придатним для життя світом.

Порівняльні розміри Урана і шести його найбільших супутників. Зліва направо: Пак, Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон Фото: NASA

При цьому вчені вважають, що якби підземний океан повністю замерз, то на поверхні Міранди можна було б побачити певні особливості, яких зараз немає. Тому є велика ймовірність, що підземний океан на Міранді все ще існує, але має менший розмір.

Вчені кажуть, що потрібні додаткові дані, щоб підтвердити, чи справді океан на Міранді існує і якщо так, то чи може він бути придатним для життя.

За словами вчених, необхідно відправити космічний апарат до урану, який допоможе розкрити секрети його головних супутників, адже й інші супутники, окрім Міранди, можуть приховувати всередині підземний океан із рідкої води.

