Земля стала населеною завдяки чистій випадковості: винен лише один елемент

Учені дійшли висновку, що життя на Землі існує завдяки великій удачі. Наша планета має правильний баланс хімічних елементів, чого багато інших кам'янистих планет не мають.

Земля сформувалася таким чином, що їй вдалося зберегти два хімічні елементи, необхідні для життя, фосфор і азот, завдяки вдалому збігу обставин. Без ідеального балансу цих елементів багато кам'янистих планет, схожих на Землю, можуть здаватися придатними для життя, але життя там не може існувати, вважають учені. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Для появи життя потрібні фосфор і азот

Для розвитку життя на планеті необхідні фосфор і азот у достатній кількості. Фосфор життєво важливий для утворення ДНК і РНК, які зберігають і передають генетичну інформацію, а також для енергетичного балансу клітин. Азот є важливим компонентом білків, необхідних для утворення та функціонування клітин.

За словами вчених, під час формування кам'янистої планети має бути присутня достатня кількість фосфору й азоту. Але для цього потрібна правильна кількість кисню. Автори дослідження вважають, що Земля під час формування 4,6 мільярдів років тому отримала правильний баланс цих хімічних елементів, що дало змогу виникнути життю на нашій планеті. І це можна вважати справжньою удачею.

Коли формуються планети, вони часто частково або повністю розплавлені. У міру того, як важкі елементи опускаються вниз, утворюючи ядро, легші елементи залишаються ближче до поверхні й утворюють мантію і кору. На цьому етапі кількість кисню відіграє вирішальну роль у визначенні того, чи буде існувати життя на планеті чи ні.

Вдалий збіг обставин для нашої планети

Вчені вважають, що рівень кисню має перебувати в напрочуд вузькому діапазоні, щоб фосфор і азот залишалися в мантії та корі кам'янистої планети і могли бути доступними для розвитку життя. Якщо кисню занадто мало, то фосфор буде зливатися з важкими металами, такими як залізо, і переміщатися в ядро. Якщо кисню занадто багато, то азот буде легше випаровуватися в космос. У будь-якому з цих сценаріїв життя не зможе з'явитися на планеті.

За допомогою моделювання вчені визначили, що Земля має необхідний рівень кисню, щоб життя могло з'явитися через доступність на поверхні фосфору та азоту. Тобто Земля змогла зберегти правильний баланс фосфору та кисню для виникнення життя.

Не всі схожі на Землю планети можуть бути населеними

Водночас науковці вважають, що не всі кам'янисті планети можуть мати такий правильний хімічний баланс, а отже не всі вони можуть бути придатними для життя. Досі основну увагу вчені приділяли під час пошуку потенційно придатних для життя світів наявності на їхній поверхні рідкої води. Навіть якщо така вода існує на поверхні іншої кам'янистої планети, це не обов'язково означає, що там може існувати життя.

Кількість кисню в зоряній системі, необхідна для утворення планет, залежить від хімічного складу зірки, адже всі планети здебільшого складаються з того ж матеріалу, що і їхня рідна зірка. Тому вивчення зірок може показати, чи можуть існувати в інших зоряних системах населені світи, кажуть науковці.

Тому потрібно шукати зірки, які максимально схожі на Сонце, адже в цьому разі кам'янисті планети, що обертаються навколо них, також, за вдалим збігом обставин, можуть отримати необхідні умови для розвитку життя, вважають автори дослідження.

