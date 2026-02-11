Так і не долетіла до Землі: залишок "мертвої" комети все ще перебуває десь поруч (фото)

Через 6 років після розпаду комети астрономи продовжують шукати її залишки. Дослідження припускає, що величезний уламок комети все ще може повторювати траєкторію зруйнованого об'єкта.

Доля комети, яка, як передбачалося, пролетить повз Землю на близькій відстані, залишається загадкою через 6 років після її руйнування поруч із Сонцем. Вчені вважають, що частина комети все ще продовжує подорож Сонячною системою. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

Комета C/2019 Y4 була вперше виявлена наприкінці 2019 року. На початку 2020 року яскравість комети сильно збільшилася, і астрономи передбачали, що, коли вона пролетить на близькій відстані від Землі наприкінці травня, її можна буде побачити неозброєним оком у нічному небі.

Але під час зближення із Сонцем наприкінці квітня 2020 року комета C/2019 Y4 комета була зруйнована випромінюванням і сильним нагріванням Сонця. У результаті утворилися десятки уламків різного розміру, і астрономи намагалися зрозуміти, чи залишився якийсь із великих уламків цілим, щоб продовжити свою подорож Сонячною системою.

Комета C/2019 Y4 перед розпадом Фото: мини-луна

Спостереження показали, що більша частина комети перетворилася на пил. Але астрономи продовжували пошуки будь-яких великих уламків, але вони виявилися безрезультатними.

Але це не означає, що від комети C/2019 Y4 нічого не залишилося. Це може просто означати, що те, що залишилося, менше за найменший фрагмент, який могли б побачити телескопи, тобто менше ніж 500 метрів завширшки, кажуть автори дослідження.

Для астрономів розпад комети C/2019 Y4 надав рідкісну можливість спостерігати за руйнуванням комети. Є тільки три підтверджених випадки, що комета повністю була зруйнована під впливом тепла Сонця. Як і у випадку з кометою C/2019 Y4, є ще чотири передбачуваних розпади комети, але ніхто не знає, що сталося далі. Можливо, збереглися якісь великі фрагменти комет досить довго, щоб покинути внутрішню частину Сонячної системи.

Розпад комети C/2019 Y4. Фотографія космічного телескопа Хаббл Фото: solar-system

Автори дослідження вважають, що, можливо, уламок комети C/2019 Y4 завширшки менше ніж 500 метрів все ще продовжує подорож Сонячною системою, і, можливо, повторює траєкторію польоту вихідного об'єкта. Тобто зараз він летить на околиці Сонячної системи, туди де температура набагато нижча, і цей уламок може зберегтися, а значить його можна буде виявити. Але буде складно зрозуміти, що якесь крижане тіло є уламком саме C/2019 Y4. Тому вчені вважають, що необхідні ретельніші спостереження за зближенням комет із Сонцем, щоб точно зрозуміти, що з ними відбувається під час розпаду і яка їхня частина може продовжити існування.

За словами вчених, невизначена доля комети C/2019 Y4 піднімає інтригуюче питання: скільки зруйнованих комет справді повністю зруйнувалися, і чи могла будь-яка з них зберегтися з неактивним ядром?

