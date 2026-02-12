Исторический полет к Луне: почему у миссии NASA "Артемида-2" есть несколько дней для запуска

Миссия “Артемида-2” может быть запущена в космос в ближайшее время только в течение 11 дней в марте и апреле этого года.

NASA готовится к запуску первой пилотируемой миссии к Луне за более, чем полвека. В рамках миссии "Артемида-2" астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен войдут в историю как люди, которые впервые с 1972 года побывали за пределами низкой околоземной орбиты. При этом они должны впервые в XXI веке побывать возле Луны. Но стартовые окна (оптимальное время запуска в космос) этой миссии очень короткие и для этого есть причины, пишет Space.

Согласно заявлению NASA, в марте есть 5 потенциальных дней для запуска миссии "Артемида-2" (6-9 и 11 марта), а в апреле — шесть (1, 3-6 и 30 апреля). Стартовое окно длится 120 минут во все эти дни, кроме 11 марта, когда оно составляет 115 минут.

Таким образом, за 61 день у NASA есть всего 11 дней для запуска исторической миссии к Луне. Но эти запуски могут быть отменены из-за плохой погоды или же технических проблем ракетой Space Launch System (SLS). Почему же у миссии "Артемида-2" есть так мало времени на запуск?

Все дело в орбитальной механике и специфических требованиях миссии и ее оборудования. Все должно пройти практически идеально, чтобы 10-дневное путешествие астронавтов вокруг Луны на борту космического корабля "Орион" завершилось успешно.

Сначала корабль "Орион" доставит астронавтов на высокую околоземную орбиту, где экипаж миссии "Артемида-2" и наземные команды проведут ряд проверок, чтобы убедиться, что корабль готов лететь к Луне. Поэтому день и время запуска должны позволять ракете SLS доставить "Орион" на эту орбиту.

Траектория полета миссии "Артемида-2" к Луне и обратно Фото: NASA

Космический корабль также должен находиться в правильном положении относительно Земли и Луны во время маневра выведения на особенную траекторию полета к Луне. Она позволит кораблю совершить такой полет вокруг Луны, что "Орион" использует гравитацию спутника Земли для возвращения домой без необходимости значительного включения двигателей.

Потребности космического корабля в энергии также ограничивают стартовое окно миссии "Артемида-2". Траектория полета в течение дня должна гарантировать, что "Орион" не будет находиться в темноте более 90 минут подряд, чтобы солнечные панели могли получать свет Солнца и преобразовывать его в электричество.

Наконец, при выборе стартовых окон необходимо учитывать и возвращение корабля "Ориона" на Землю, ведь он будет иметь специальную траекторию входа в атмосферу.

Пока что NASA не заявляло о том, что запуск лунной миссии "Артемида-2" точно состоится в марте или апреле, но такая возможность сохраняется. Астронавты должны были отправиться в путешествие к Луне и обратно в период с 6 по 11 февраля, но были выявлены утечки топлива у ракеты SLS. Эта проблема была обнаружена во время генеральной репетиции запуска 3 февраля и запуск миссии перенесли, как уже писал Фокус.

Поэтому только после успешного завершения новой генеральной репетиции запуска в NASA объявят новую дату старта миссии "Артемида-2". Эта репетиция может состоятся уже в ближайшие выходные.

Но даже если запуск пилотируемой лунной миссии NASA не состоится в марте или апреле, до конца года есть еще стартовые окна, о которых будет объявлено позже при необходимости.

