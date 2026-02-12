Телескоп Хаббл сфотографировал загадочную туманность Яйцо: что она скрывает (фото)

На потрясающей фотографии видны последние мгновения жизни звезды, окутанной пылью, светом и космической загадкой, которая ждет своего решения.

Космический телескоп Хаббл сделал впечатляющее изображение туманности Яйцо, расположенной на расстоянии около 1000 световых лет от нас. Телескоп Хаббл запечатлел последние стадии жизни звезды с поразительной детализацией. Туманность Яйцо названа так из-за своего "желтка" (звезды), окруженного "яичным белком" (облаками пыли и газа). В то время как большинство туманностей светятся сами по себе благодаря ионизации газа, свет здесь исходит от умирающей звезды, пишет Gizmodo.

Туманность Яйцо, или CRL 2688, является ближайшей и самой молодой протопланетарной туманностью, известной науке. Изучение этой туманности позволяет лучше понять звездную эволюцию.

Протопланетарная туманность – это ранняя форма планетарной туманности, представляющая собой светящуюся оболочку из газа и пыли, выброшенную умирающей звездой, похожей на Солнце. Хотя планетарные туманности не имеют прямого отношения к планетам, они предоставляют материал для будущих звездных систем, имеющих планеты.

В центре туманности Яйцо находится звезда, покрытая пылевым облаком. Звезда выбросила эту пыль несколько столетий назад, и сейчас свет звезды освещает туманность.

Поскольку протопланетарные туманности существуют всего несколько тысяч лет, туманность Яйцо дает ученым возможность наблюдать за процессом выброса газа и пыли из умирающей звезды практически в режиме реального времени.

Туманность Яйцо, или CRL 2688, является ближайшей и самой молодой протопланетарной туманностью, известной науке Фото: NASA

Когда у звезд, подобных Солнцу, заканчиваются запасы гелия и водорода для поддержания термоядерного синтеза, дающего им энергию для жизни, они сбрасывают свои внешние слои, и остается лишь ядро. Со временем ядро звезды будет нагреваться и начнет ионизировать окружающий газ, заставляя туманность Яйцо светиться собственным светом, и она превратится в планетарную туманность.

По словам ученых, симметричные узоры в туманности слишком упорядочены, чтобы быть результатом мощного взрыва, подобного сверхновой. Вместо этого они, вероятно, указывают на скоординированную серию плохо изученных событий распыления в обогащенном углеродом ядре умирающей звезды.

Подобные старые звезды создали газ и пыль, из которых зародилась наша Солнечная система, и в частности, Земля 4,5 миллиарда лет назад.

Объединив прошлые и новые наблюдения туманности Яйцо, полученные телескопом Хаббл, ученые создали наиболее подробную на сегодняшний день картину структуры туманности. Благодаря высокой детализации астрономы могут сравнивать изображения разного возраста, чтобы анализировать эволюцию мельчайших деталей пылевой оболочки туманности Яйцо. Это способствует более точному моделированию планетарных туманностей. Также это дает новые подсказки о том, как умирающие звезды формируют материал, который в конечном итоге поможет сформировать будущие поколения звезд и планет.

