Радиосигнал пришел из центра Млечного Пути: может поставить под сомнение теорию Эйнштейна

Ученые надеются проверить правильность предсказаний общей теории относительности Эйнштейна с помощью пульсара, который находится рядом с огромной черной дырой в центре нашей галактики.

Астрономы считают, что в центре Млечного Пути находится сверхплотное ядро умершей массивной звезды. Этот объект называется пульсаром и ученые считают, что именно его они обнаружили с помощью радиосигнала из центра нашей галактики. Это открытие можно использовать для проверки предсказаний общей теории относительности Эйнштейна. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Ученые обнаружили предполагаемый пульсар с помощью данных проекта Breakthrough Listen. Этот проект нацелен на поиск радиосигналов от потенциальных внеземных цивилизаций. В данном случае был обнаружен радиосигнал, который, как предполагается исходит от пульсара, расположенного близко к сверхмассивной черной дыре Стрелец А* в центре Млечного Пути. Эта черная дыра имеет массу, которая в 4 миллиона раз больше массы Солнца.

Пульсары представляют собой разновидность нейтронных звезд, сверхплотных ядер умерших массивных обычных звезд. Пульсар имеют очень высокую скорость вращения вокруг своей оси и во время каждого оборота выпускают поток радиоизлучения. Эти радиосигналы могут достигать Земли. Предполагаемый пульсар в центре нашей галактики совершает полный оборот вокруг совей оси за 8,19 миллисекунды.

Но необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, действительно ли радиосигнал исходит от пульсара, или же он исходит от какого-то другого экзотического радиоисточника.

По словам ученых, если это пульсар, то его можно использовать для проверки общей теории относительности Эйнштейна. Эта теория, предложенная Альбертом Эйнштейном более 100 лет назад, предполагает, что гравитация — это не сила в природе, а свойство искривления пространства-времени.

Наличие пульсара в центре Млечного Пути позволит ученым получить точные измерения пространства-времени вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*. Пульсары вращаются настолько быстро, что чувствительны к едва уловимым гравитационным воздействиям массивных соседних объектов.

Теоретически, вращение пульсара может создавать аномалии в импульсах света, которые он посылает в сторону Земли. Кроме того, когда импульсы света проходят рядом с очень массивными объектами, то свет может искривляться и испытывать задержки из-за искривления пространства-времени, как предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.

