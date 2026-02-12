Відключень світла на Місяці не буде: там поставлять генератор на ядерних відходах

Компанія Deep Space Energy стверджує, що її генератор використовує в п'ять разів менше палива, ніж традиційні радіоізотопні термоелектричні генератори.

Латвійська компанія Deep Space Energy розробляє компактний радіоізотопний генератор, який може створювати таку саму кількість енергії, як традиційні космічні ядерні системи, водночас використовуючи вп'ятеро менше палива. Цей генератор дозволить створювати електроенергію на Місяці, де сонячні панелі не завжди ефективні, пише Interesting Engineering.

Deep Space Energy займається створенням компактного радіоізотопного генератора, який перетворює тепло від радіоактивного розпаду на електрику. Джерелом тепла є радіоактивні ізотопи, витягнуті з відходів комерційних ядерних реакторів, в основному америцій-241.

На відміну від традиційних радіоізотопних термоелектричних генераторів (РТГ), компанія Deep Space Energy стверджує, що її генератор споживає в 5 разів менше палива, але створює таку саму кількість енергії. Латвійська компанія вже підтвердила працездатність своєї технології в лабораторних умовах.

Через те, що новий генератор споживає менше палива, це значно зменшує його масу, а отже вартість місії на Місяць можна зробити нижчою. Генератор призначений як допоміжне або основне джерело живлення як для супутників на орбіті, так і для місяцеходів на Місяці. Новий генератор має допомогти отримувати енергію в умовах нестачі сонячної енергії.

Традиційні РТГ вимагають великих обсягів радіоактивного палива для підтримки роботи протягом тривалого часу. Компанія Deep Space Energy заявляє, що для вироблення 50 Вт електроенергії для місяцеходу її генератору потрібно близько 2 кг америцію-241. Традиційному РТГ знадобилося б приблизно 10 кг для вироблення тієї ж кількості енергії.

Зниження маси генератора і зменшення кількості палива безпосередньо впливає на вартість запуску на Місяць. Кожен кілограм корисного навантаження, відправленого на Місяць, може коштувати до 1 мільйона євро.

У компанії заявляють, що хочуть оснастити своїми генераторами супутники на середній навколоземній орбіті, геостаціонарній орбіті та високоеліптичній орбіті. Така резервна система живлення має підвищити стійкість і довговічність космічних апаратів.

Що стосується Місяця, то там ніч триває 354 години, при цьому температура опускається нижче мінус 150 градусів Цельсія. Сонячні панелі не можуть працювати в темряві, а акумуляторні системи насилу справляються з такими тривалими циклами роботи без значного збільшення маси. Компактний радіоізотопний генератор зможе забезпечити безперервну роботу обладнання на Місяці навіть за відсутності сонячного світла.

