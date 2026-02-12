Отключений света на Луне не будет: там поставят генератор на ядерных отходах

Компания Deep Space Energy утверждает, что ее генератор использует в пять раз меньше топлива, чем традиционные радиоизотопные термоэлектрические генераторы.

Латвийская компания Deep Space Energy разрабатывает компактный радиоизотопный генератор, который может создавать то же количество энергии, что традиционные космические ядерные системы, при этом используя в пять раз меньше топлива. Этот генератор позволит создавать электроэнергию на Луне, где солнечные панели не всегда эффективны, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Deep Space Energy занимается созданием компактного радиоизотопные генератора, который преобразует тепло от радиоактивного распада в электричество. Источником тепла являются радиоактивные изотопы, извлеченные из отходов коммерческих ядерных реакторов, в основном америций-241.

В отличие от традиционных радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ), компания Deep Space Energy утверждает, что ее генератор потребляет в 5 раз меньше топлива, но создает такое же количество энергии. Латвийская компания уже подтвердила работоспособность своей технологии в лабораторных условиях.

Из-за того, что новый генератор потребляет меньше топлива, это значительно уменьшает его массу, а значит стоимость миссии на Луну можно сделать ниже. Генератор предназначен в качестве вспомогательного или основного источника питания как для спутников на орбите, так и для луноходов на Луне. Новый генератор должен помочь получать энергию в условиях недостатка солнечной энергии.

Традиционные РТГ требуют больших объемов радиоактивного топлива для поддержания работы в течение длительного времени. Компания Deep Space Energy заявляет, что для выработки 50 Вт электроэнергии для лунохода ее генератору потребуется около 2 кг америция-241. Традиционному РТГ потребовалось бы примерно 10 кг для выработки того же количества энергии.

Снижение массы генератора и уменьшение количества топлива напрямую влияет на стоимость запуска на Луну. Каждый килограмм полезной нагрузки, отправленной на Луну, может стоить до 1 миллиона евро.

В компании заявляют, что хотят оснастить своими генераторами спутники на средней околоземной орбите, геостационарной орбите и высокоэллиптической орбите. Такая резервная система питания должна повысить устойчивость и долговечность космических аппаратов.

Что касается Луны, то там ночь длится 354 часа, при этом температура опускается ниже минус 150 градусов Цельсия. Солнечные панели не могут работать в темноте, а аккумуляторные системы с трудом справляются с такими длительными циклами работы без значительного увеличения массы. Компактный радиоизотопный генератор сможет обеспечить непрерывную работу оборудования на Луне даже в отсутствие солнечного света.

Фокус уже писал о том, почему первая с 1972 года пилотируемая миссия к Луне "Артемида-2" может быть запущена только в течение нескольких дней в марте или апреле.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли решение космической загадки: как рождаются гигантские планеты больше Юпитера? Газовые гиганты – это планеты похожие на Юпитер и Сатурн в Солнечной системе, которые можно найти по всей нашей галактике.