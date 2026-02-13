Підозріла комета зупинилася і почала обертатися у зворотний бік: астрономи спантеличені

Це незвичайне явище, яке раніше не спостерігалося, може бути одним зі способів руйнування комет у Сонячній системі.

Астрономи з'ясували, що комета 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака сповільнила своє обертання, а потім почала обертатися у зворотний бік. Раніше спостерігалася зміна обертання комет, але таку велику і швидку астрономи ніколи не бачили. Для дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вчені використовували архівні дані космічного телескопа Хаббл. Він спостерігав за кометою, коли та перебувала максимально близько до Сонця в 2017 році, пише The New York Times.

Комети являють собою об'єкти з льоду і каменю, які утворилися на краю Сонячної системи після того, як з'явилися планети. Іноді ці комети наближаються близько до Сонця. У підсумку їхня поверхня нагрівається, і навколо ядра комети утворюється кома (газова оболонка), а позаду комети тягнеться впізнаваний хвіст.

41P/Туттля-Джакобіні-Кресака діаметром приблизно 1 км належить до сімейства комет Юпітера, і була вперше виявлена в 1858 році, хоча після цього її відкривали знову ще два рази.

Деякі комети викидають з поверхні речовину у вигляді реактивного струменя. Вважається, що сила струменя може бути достатньою, щоб змінити обертання комети. За словами вчених, це відбувається на кометі 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака, але в екстремальній формі.

Коли комета наближалася до Сонця в травні 2017 року, за нею спостерігав космічний телескоп Swift. Астрономи стали свідками різкої зміни обертання комети. Спочатку її обертання сповільнилося в період з березня по травень 2017 року, і комета здійснювала повний оберт навколо своєї осі за 46 годин, тоді як раніше їй було потрібно 20 годин. Таке уповільнення обертання відбулося, коли комета наблизилася до Сонця на максимально близьку відстань.

Відомо, що періоди обертання комет змінюються, але зазвичай лише на кілька хвилин і такої сильної зміни обертання комети астрономи раніше не бачили. Після травня 2017 року спостережень за кометою не проводилося. Але в грудні 2017 року за нею спостерігав космічний телескоп Габбл.

Астрономи вивчили архівні дані, отримані телескопом, і виявили, що обертання комети 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака знову прискорилося. Вчені вважають, що пояснити це можна тільки тим, що спочатку швидкість обертання комети знизилася майже до нуля, а потім вона почала обертатися у зворотному напрямку. Такого обертання комети ще ніколи не спостерігали. І найімовірніше в цьому винні реактивні струмені комети.

Вчені також вважають, що у деяких комет, таких як комета 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака, є реактивні струмені, які змушують їх обертатися все швидше і швидше, поки вони не розлетяться на шматки від власного обертання.

Астрономи можуть підтвердити свої висновки, коли комета 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака знову опиниться близько до Сонця на початку 2028 року.

