Ілон Маск доручив співробітникам своєї компанії побудувати величезну катапульту на Місяці: навіщо

На зустрічі зі співробітниками своєї компанії xAI Маск представив концепцію заводу з виробництва супутників зі штучним інтелектом на Місяці, що включає гігантську катапульту для запуску цих супутників у космос.

Хоча Ілон Маск багато разів заявляв про те, що пріоритетним завданням для його компанії SpaceX є створення міста на Марсі, нещодавно його плани змінилися. Тепер мільярдер має намір створити місто на Місяці, а також побудувати завод із виробництва супутників із ШІ. Ці супутники має відправляти в космос із поверхні Місяця величезна катапульта, пише Futurism.

Нагадуємо, що нещодавно Ілон Маск оголосив про те, що його компанія SpaceX, яка займається будівництвом космічних ракет і кораблів, а також запусками в космос, придбала його ж компанію xAI, яка займається розробкою ШІ.

На нещодавній зустрічі зі співробітниками xAI Маск заявив, що їм необхідно побудувати завод на Місяці для виробництва супутників зі штучним інтелектом. А для запуску супутників у космос, за його словами, їм потрібно побудувати величезну електромагнітну катапульту. Електромагнітна катапульта або прискорювач мас — це установка для прискорення об'єктів за допомогою електромагнітних сил.

Ця катапульта має стати частиною міста, яке Маск планує побудувати на Місяці. До складу міста також входитиме завод із виробництва супутників зі ШІ, що дасть змогу компанії xAI позбутися енергетичних обмежень на Землі для отримання необхідної потужності під час розробки штучного інтелекту. Розміщення заводу на Місяці дасть змогу, за словами Маска, використовувати більше потужності, ніж інші компанії, для створення ШІ.

Водночас Маск не уточнив, яким чином і де потрібно побудувати завод із виробництва супутників та електромагнітну катапульту на Місяці.

Раніше Маск заявив, що планує створити на навколоземній орбіті дата-центри із супутників, необхідні для розробки ШІ, які зможуть отримувати практично безмежну сонячну енергію. І таким чином можна збільшити обчислювальну потужність ШІ, не обмежуючись доступними джерелами енергії на Землі, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що раніше Ілон Маск говорив про те, що головною метою його компанії SpaceX є створення міста на Марсі, але тепер мільярдер вважає, що потрібно спочатку побудувати самодостатнє місто на Місяці. Воно вже стане сходинкою для подальшого освоєння Марса, як уже писав Фокус.

