"Больше вреда, чем от Путина": президент Чехии упрекнул Трампа по поводу НАТО

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа относительно НАТО, а также сравнил его с Путиным.

Политик заявил, что критика Трампа в отношении союзников по НАТО, наносит больший вред авторитету Альянса, чем действия диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Seznam Zpráv.

Чешский президент подчеркнул, что Дональд Трамп очень сильно навредил авторитету НАТО из-за своих последних заявлений.

"За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за многие годы", — сказал он.

Политик в очередной раз напомнил, что Альянс основан на принципах сдерживания и коллективной обороны.

"В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение Альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется", — предупредил он.

Відео дня

Петр Павел заявил, что Трамп, критикуя не учитывает тот факт, что НАТО является оборонительным альянсом, а "не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории".

Также он повторил заявление большинства политических лидеров, которые напоминали Трампу, что "с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве".

"Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всего НАТО", — сказал Павел, назвав это "несправедливым".

Напомним, что 5 апреля Дональд Трамп резко критиковал НАТО, назвав альянс "бумажным тигром", которого не боятся враги, в частности Кремль.

9 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с упреками в отношении стран НАТО после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Политики должны были обсудить возможный выход Америки из НАТО.

Американский лидер упрекнул страны альянса за то, что они якобы "не были рядом", когда США нуждались в помощи.