"Більше шкоди, ніж від Путіна": президент Чехії дорікнув Трампу щодо НАТО

Президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО, а також порівняв його з Путіним.

Політик заявив, що критика Трампа щодо союзників по НАТО, завдає більшої шкоди авторитету Альянсу, аніж дії диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Seznam Zpráv.

Чеський президент наголосив, що Дональд Трамп дуже сильно зашкодив авторитету НАТО через свої останні заяви.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося Володимиру Путіну за багато років", — сказав він.

Політик вкотре нагадав, що Альянс заснований на принципах стримування та колективної оборони.

"У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль втрачається", — попередив він.

Петр Павел заявив, що Трамп, критикуючи не враховує той факт, що НАТО є оборонним альянсом, а "не альянсом, який автоматично надаватиме допомогу у війнах, що ведуться за межами його території".

Також він повторив заяву більшості політичних лідерів, які нагадували Трампу, що "від самого початку не були поінформовані про цілі та операції, і фактично ніхто навіть не просив їх про співпрацю".

"Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО", – сказав Павел, назвавши це "несправедливим".

Нагадаємо, що 5 квітня Дональд Трамп різко критикував НАТО, назвавши альянс "паперовим тигром", якого не бояться вороги, зокрема Кремль.

9 квітня президент США Дональд Трамп вкотре виступив з докорами щодо країн НАТО після зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. Політики мали обговорити можливий вихід Америки з НАТО.

Американський лідер дорікнув країнам альянсу за те, що вони нібито "не були поруч", коли США потребували допомоги.