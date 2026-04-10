Над пропастью во лжи: действительно ли блок НАТО давно мертв и кто и почему это скрывает

На фоне хрупкого ближневосточного перемирия президент США провел ряд переговоров с союзниками по НАТО, во время которых в очередной раз жестко раскритиковал блок. Удастся ли Альянсу выжить при президентстве Трампа, сохраняя хотя бы формальные красные линии для захватнических аппетитов Путина, выяснял Фокус.

Вскоре после установления двухнедельного ближневосточного перемирия глава Белого дома провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, по итогам которой в очередной раз раскритиковал Североатлантический Альянс из-за отсутствия помощи с операцией в Иране.

"НАТО не было рядом, когда мы нуждались в его помощи, и не будет рядом, если мы снова будем нуждаться в нем. Вспомните здесь еще и Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!" — написал нынешний хозяин Овального кабинета в Truth Social.

Между тем генсек НАТО назвал встречу с Трампом "откровенной и очень открытой". При этом он отказался уточнить, обсуждали ли они с главой Белого дома возможность выхода США из Альянса, о чем Трамп на днях заявил в интервью британской газете The Telegraph.

В то же время по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом в четверг, 9 апреля, канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что обсудил с американским визави, среди прочего, и будущее НАТО перед саммитом в Анкаре, который состоится в начале июля.

Дональд-завоеватель: создаст ли Трамп империю, получив Гренландию, и как это повлияет на Украину

"Этот Альянс (НАТО — Фокус) в любом случае пока ничем не заменить, и поэтому я очень заинтересован в его сохранении и дальнейшем развитии вместе с американским президентом", — отметил глава немецкого правительства. Также он подчеркнул, что не хочет, чтобы война между Соединенными Штатами и Ираном "еще больше осложнила" отношения между США и их европейскими партнерами по НАТО. "Мы не хотим — я не хочу — чтобы НАТО распался. НАТО является гарантом нашей безопасности, в частности и прежде всего в Европе", — резюмировал Фридрих Мерц.

Вскоре после этого президент Чехии Петр Павел заявил, что своими критическими ремарками президент США вредит авторитету НАТО больше, чем это делает глава Кремля: "За последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось Владимиру Путину за много лет".

В заключение чешский лидер, акцентировав, что НАТО основан на принципах сдерживания и коллективной обороны, резюмировал: "В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение Альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль существенно теряется".

Почему европейские лидеры упорно скрывают труп НАТО

Комментируя Фокусу перипетии относительно дальнейшей судьбы и роли Североатлантического Альянса, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отмечает следующее: "Возможно, выскажу не очень ожидаемое мнение, но я в нем абсолютно убежден: НАТО уже мертво, просто никто этого не хочет признавать по целому ряду причин. Объясню, почему я считаю НАТО мертвым. В основе НАТО лежит простая идея: "Один за всех и все за одного". То есть, в случае нападения на кого-то одного, отбиваются все вместе. Это — основное, все остальное — наслоение. И главный результат, которого добился Трамп, заключается в том, что впервые за многие десятилетия главный принцип НАТО не то, что поставлен под сомнение, а де-факто разрушен президентом США. Спросите любого сейчас в мире, будут ли США защищать партнеров по НАТО. Я думаю, что все одинаково выразят очень и очень большие сомнения в этом, а там, где появляются сомнения, исчезает основа".

Фото: Getty Images

Констатировав, что именно Трамп посеял в НАТО "большие сомнения", политолог добавил: "Теперь отыграть ситуацию назад, восстановив в лагере Альянса доверие, уже невозможно. Но Трамп заставил весь мир задуматься о том, а что же действительно будет, если США не придут на помощь, хотя раньше это почему-то даже в голову никому не приходило. С другой стороны НАТО, то есть то, что раньше для Путина выглядело большой угрозой на которую лучше не нарываться, сейчас представляется ему интересным квестом. Словом, теперь у Путина не будет тормозов".

Еще раз подчеркнув, что де-факто НАТО уже мертво, Петр Олещук подчеркнул: "Несмотря на очевидную смерть Альянса, юридическое оформление этой смерти с выпиской всех необходимых справок займет очень много времени. То есть, будут попытки как-то этот труп поддерживать, делать вид, что на самом деле он еще дышит, но от реальности не убежать. Вместе с НАТО умерла идея взаимной помощи".

В сложившейся ситуации, говорит политолог, европейским странам стоит не повторять мантры о том, что НАТО должно быть сохранено, а признать реальность и думать, как действовать без США.

Фото: EPA-EFE

"На самом деле, на мой взгляд, НАТО сейчас — это опасность, а не усиление безопасности, потому что в случае чего, они с одной стороны ничего не будут делать, а с другой — будут связывать по рукам и ногам европейцев. А вот если сейчас возникнет какой-то новый альянс по безопасности, понятно, что никакого Орбана туда никто не подпустит на пушечный выстрел и Венгрии еще не одно десятилетие придется доказывать, что она является нормальной страной, с которой в принципе можно сотрудничать. Пока же Орбан — полноценный член НАТО, который может блокировать в угоду "льву" Путину любые решения Альянса. Поэтому, игра в то, что НАТО вроде бы еще живет, создает больше вызовов для Европы, чем создает безопасности", — аргументирует эксперт.

Сейчас, отмечает политолог, в нормативно-правовой базе Евросоюза (ЕС) есть "достаточно неконкретная, но имеющаяся" норма о коллективной безопасности и обороне. Учитывая это, считает Петр Олещук, ЕС "нужно наконец признать реальность" и переходить к оформлению своего статуса, в том числе, как военно-политического альянса — то есть, создавать для начала силы быстрого реагирования, а затем — полноценную европейскую армию, еврогенштаб и тому подобное.

США против НАТО: похоронит ли Трамп окончательно Североатлантический Альянс

Впрочем, прогнозирует эксперт, это может произойти еще нескоро. "Для европейских лидеров признание фактической смерти НАТО и конкретные действия по безопасности в рамках ЕС являются настолько большим стрессом, что даже когда на них будут лететь ракеты, а Трамп будет заявлять, что это не его проблема, они будут выражать веру в НАТО и его зонтик безопасности, потому что все боятся выйти и сказать правду европейским гражданам. Однако то, что евролидеры сейчас отвергают реальность, вовсе не означает, что она за ними не придет. Она придет и хорошенько их проучит и очевидно, что в конечном счете будет серьезная перезагрузка европейской политики, как было уже в истории неоднократно", — заключает Петр Олещук.

Действительно ли 5-я статья НАТО на самом деле является фиговым листом

В то же время эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в разговоре с Фокусом констатирует: "Если говорить об официальном развале, то есть о том, что НАТО перестанет существовать, то такой вариант пока невозможно рассматривать. Почему? Потому что даже с точки зрения Соединенных Штатов, здесь мало желания президента Трампа что-то в очередной раз разрушить и развалить — для этого необходимо согласование Сената и голосование в Конгрессе. То есть, необходимо, чтобы более 75% сенаторов проголосовали за выход США из НАТО. А сейчас большинство сенаторов и конгрессменов даже из Республиканской партии являются атлантистами и поддерживают НАТО. Учитывая это, крайне трудно себе представить, что в конце концов найдется 75% готовых выходить из НАТО".

По убеждению эксперта, даже если Трамп и запустит процесс выхода США из НАТО, "эта история в конечном счете с треском провалится".

"Ни дюйма на восток!" Действительно ли НАТО обещало Горбачеву не расширять границы дальше ГДР

"Вместе с тем необходимо понимать, что даже известная статья 5-я Вашингтонского договора является достаточно склизкой в том плане, что она на самом деле ни к чему не обязывает. 5-я статья НАТО говорит о том, что нападение на одну страну считается нападением на всех и каждое государство должно осуществить такие действия, которые считает необходимыми для остановки агрессии. Если, к примеру Трамп будет считать необходимым для остановки этой агрессии написать пост в Truth Social, ну что ж, это и будут его действия, необходимые для ее — агрессии — остановки. Иначе говоря, даже без выхода из НАТО, если Штаты захотят, они могут быть, мягко говоря, неактивными участниками Альянса и не делать ничего с тем, чтобы помогать своим партнерам и союзникам", — отмечает Александр Краев.

Именно такой сценарий, когда Трамп ничего не будет делать в рамках НАТО, оставляя США полноценным членом блока, эксперт считает наиболее вероятным. "Трамп не заинтересован в НАТО, как таковом, поэтому ничего не будет делать для его поддержки, а тем более — расширения. При этом никто официально не будет признавать смерть НАТО, потому что как только это произойдет — Россия сразу же захочет проверить на Польше или странах Балтии. То есть, пока можно держать вот эту интригу относительно того, что с НАТО окончательно все покончено, до тех пор НАТО ее и будет держать. Это, во-первых. А во-вторых, если мы говорим об альтернативах НАТО, то должны констатировать, что процесс уже запущен, поскольку европейцы начинают группироваться в региональные альянсы и искать дополнительные безпековіта политические рычаги давления", — резюмирует Александр Краев. По его убеждению, сейчас абсолютное большинство европейских лидеров, как собственно и генсек Альянса Марк Рютте, проводят линию задабривания Трампа, "стараясь не будить лишний раз осиное гнездо", но понимая при этом, что у НАТО есть воз и маленькая тележка разноплановых проблем.