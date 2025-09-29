"Статья 5" договора НАТО испарится: NYT описала угрожающий сценарий нападения РФ на Эстонию

В случае нападения России на Эстонию под предлогом защиты русскоязычных следует ждать нерешительную реакцию военных стран Альянса. Москва будет "проверять Европу штыками", как советовал революционер Владимир Ленин.

Related video

Президент России Владимир Путин может воспользоваться слабостью Европы и пассивностью США, чтобы установить господство. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Издание приводит в пример нерешительную реакцию военных стран НАТО в случае нападения России на Эстонию под предлогом защиты русскоязычных. С этой целью рассматривается сценарий удара по самому восточному городу Нарве в марте 2028 года.

"Неожиданно люди просыпаются под грохот взрывов. С восходом солнца российский триколор развевается над ратушей. Спешно созванный саммит НАТО в Брюсселе не задействует статью 5 — положение о взаимной обороне альянса", — описывают авторы материала предполагаемую реакцию Альянса.

В это время в Вашингтоне американский президент, cхожий на Трампа, следует за аргументами Кремля и предупреждает о невозможности риска третьей мировой войны из-за "ограниченного акта агрессии".

"Прямое послание Европе: "Если вы хотите что-то предпринять в военном плане, это ваше дело. Но мы вас не поддержим", — дополняет NYT.

Однако данный сценарий не раз прорабатывали натовские стратеги на военных учениях. Аналитические центры Запада не раз задавали вопрос, будет ли альянс НАТО сражаться за Нарву?

Москва проверяет НАТО на прочность

Операторы радаров из стран НАТО спокойно отслеживали российские МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии, а также серию вторжений беспилотников в небо над Данией, Германией и Норвегией.

Каждый такой эпизод усиливает опасения, что гибридная война, которую Россия долгое время ведет посредством дезинформации, саботажа и кибератак, выльется в открытый конфликт.

Россия плотно работает с Китаем над свержением либерального мирового порядка, в котором доминируют США, указывает Карло Масала, профессора международной политики Мюнхенского университета Бундесвера.

Эксперт приводит цитату, часто приписываемую российскому революционеру Владимиру Ленину, описывая подход Путина: "Проверяйте штыками. Если встретите мякоть — идите вперед, а если сталь — отступайте".

Годами Москва прощупывала оборону НАТО диверсиями, кибератаками и запусками дезинформации. С момента прихода к власти в 2000 году Путин "держал в узде" восьмерых премьер-министров Великобритании и пятерых президентов США, а его агенты убивали диссидентов в Лондоне и Берлине, вмешивались в выборы и практически безнаказанно проводили кибератаки, отмечают журналисты.

Теперь саботаж стал еще наглее: Кремль не боится сжигать британские и немецкие склады с помощью Украине и атаковать железнодорожные пути, по которым доставляют военные грузы. Подводные кабели обрываются, а на газопроводах в Балтийском море гремят взрывы.

Проблема Запада заключается в отсутствии воли к защите демократии.

"Но я не думаю, что наши граждане готовы заплатить такую ​​цену". Он продолжает: "Чем дальше на запад от Украины и России, тем менее стойкими становятся люди", — говорит Масала,

Бывший командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Барронс отметил, что после вторжения в Крым в 2014 году Европа и США не предприняли достаточных мер для удержания РФ от повторного вторжения в Украину. Военный считает нападение на Эстонию в будущем вполне вероятным.

"Цель России — растоптать статью 5. Нарва — крошечный город, о котором почти никто не слышал. Вероятно, часть союзников скажут, что не умрут за нее. И тогда статья 5 испарится", — заключил он.

Напомним, в НАТО хотят ужесточить правила ведения боев на восточном фланге и сбивать российские самолеты и беспилотники.

Фокус уже писал, как около двадцати дронов ВС РФ нарушили воздушную границу НАТО и прилетели в Польшу. А уже 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии, для их перехвата подняли итальянские F-35.