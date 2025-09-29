"Стаття 5" договору НАТО випарується: NYT описала загрозливий сценарій нападу РФ на Естонію

У разі нападу Росії на Естонію під приводом захисту російськомовних слід чекати нерішучої реакції військових країн Альянсу. Москва буде "перевіряти Європу багнетами", як радив революціонер Володимир Ленін.

Related video

Президент Росії Володимир Путін може скористатися слабкістю Європи і пасивністю США, щоб встановити панування. Про це пише американська газета The New York Times (NYT).

Видання наводить як приклад нерішучу реакцію військових країн НАТО в разі нападу Росії на Естонію під приводом захисту російськомовних. З цією метою розглядається сценарій удару по найсхіднішому місту Нарві в березні 2028 року.

"Несподівано люди прокидаються під гуркіт вибухів. Зі сходом сонця російський триколор майорить над ратушею. Поспішно скликаний саміт НАТО в Брюсселі не задіє статтю 5 — положення про взаємну оборону альянсу", — описують автори матеріалу передбачувану реакцію Альянсу.

У цей час у Вашингтоні американський президент, схожий на Трампа, слідує за аргументами Кремля і попереджає про неможливість ризику третьої світової війни через "обмежений акт агресії".

"Пряме послання Європі: "Якщо ви хочете щось зробити у військовому плані, це ваша справа. Але ми вас не підтримаємо", — доповнює NYT.

Однак цей сценарій не раз опрацьовували натовські стратеги на військових навчаннях. Аналітичні центри Заходу не раз ставили запитання, чи буде альянс НАТО битися за Нарву?

Москва перевіряє НАТО на міцність

Оператори радарів із країн НАТО спокійно відстежували російські МіГ-31 у повітряному просторі Естонії, а також серію вторгнень безпілотників у небо над Данією, Німеччиною та Норвегією.

Кожен такий епізод посилює побоювання, що гібридна війна, яку Росія довгий час веде за допомогою дезінформації, саботажу і кібератак, виллється у відкритий конфлікт.

Росія щільно працює з Китаєм над поваленням ліберального світового порядку, в якому домінують США, вказує Карло Масала, професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу.

Експерт наводить цитату, яку часто приписують російському революціонеру Володимиру Леніну, описуючи підхід Путіна: "Перевіряйте багнетами. Якщо зустрінете м'якоть — ідіть уперед, а якщо сталь — відступайте".

Роками Москва промацувала оборону НАТО диверсіями, кібератаками і запусками дезінформації. З моменту приходу до влади 2000 року Путін "тримав у вузді" вісьмох прем'єр-міністрів Великої Британії та п'ятьох президентів США, а його агенти вбивали дисидентів у Лондоні й Берліні, втручалися у вибори та практично безкарно проводили кібератаки, зазначають журналісти.

Тепер саботаж став ще нахабнішим: Кремль не боїться спалювати британські та німецькі склади за допомогою Україні та атакувати залізничні колії, якими доставляють військові вантажі. Підводні кабелі обриваються, а на газопроводах у Балтійському морі гримлять вибухи.

Проблема Заходу полягає у відсутності волі до захисту демократії.

"Але я не думаю, що наші громадяни готові заплатити таку ціну". Він продовжує: "Що далі на захід від України та Росії, то менш стійкими стають люди", — каже Масала,

Колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії Річард Барронс зазначив, що після вторгнення до Криму 2014 року Європа і США не вжили достатніх заходів для утримання РФ від повторного вторгнення в Україну. Військовий вважає напад на Естонію в майбутньому цілком імовірним.

"Мета Росії — розтоптати статтю 5. Нарва — крихітне місто, про яке майже ніхто не чув. Ймовірно, частина союзників скажуть, що не помруть за неї. І тоді стаття 5 випарується", — підсумував він.

Нагадаємо, у НАТО хочуть посилити правила ведення боїв на східному фланзі та збивати російські літаки і безпілотники.

Фокус уже писав, як близько двадцяти дронів ЗС РФ порушили повітряний кордон НАТО і прилетіли до Польщі. А вже 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії, для їх перехоплення підняли італійські F-35.