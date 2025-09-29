НАТО розглядає більш жорсткий план захисту від російських літаків, — The Times

НАТО розглядає можливість посилення правил ведення бойових дій у країнах східного флангу, що дасть змогу союзникам збивати російські літаки та безпілотники, які порушують повітряний простір. Приводом для дискусії стали інциденти, що почастішали, з дронами і бойовою авіацією Росії в Польщі, Румунії, Естонії та інших країнах регіону.

У відповідь на кроки Російської Федерації союзники НАТО посилюють пильність у районі Балтійського моря, залучивши фрегат, засоби ППО і низку незазначених систем спостереження і розвідки. Про це пише британська The Times із посиланням на джерело в Альянсі.

Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс у зв'язку з нещодавніми подіями закликав союзників перетворити місію "повітряного патрулювання" на повноцінну систему ППО. Це рішення вимагатиме не тільки збільшення кількості систем ППО в регіоні, а й перегляду правил застосування сили. Адже на сьогодні повітряні патрулі в разі вторгнення російських літаків у повітряний простір союзників займаються лише супроводом.

"Зараз ми покладаємося тільки на патрулювання повітряного простору. Нам необхідно перейти від патрулювання повітряного простору до реального завдання протиповітряної оборони", — заявив він.

Тим часом голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне підтвердив, що перехід до жорсткішого формату ППО є "варіантом", але рішення поки передчасне і залежить від підсумків розслідувань інцидентів.

Посилення ППО союзників

Паралельно Велика Британія оголосила про запуск програми Project OCTOPUS зі створення "безпілотної стіни" на східному фланзі НАТО. Тисячі британських дронів планується поставити як союзникам, так і Україні. Німеччина ж направила війська з системами протидії дронам і фрегат ППО FSG Hamburg для посилення безпеки в регіоні.

Польща зі свого боку вже розгорнула близько 7000 військових уздовж кордону з Білоруссю, а країни Балтії спільно з ЄС готують багаторівневу систему оборони від безпілотників — від радіолокаційних станцій до ЗРК Patriot і бойових лазерів. За словами єврокомісара Андрюса Кубілюса, перші елементи цієї лінії будуть розгорнуті протягом 12 місяців.

Нагадаємо, останніми тижнями зафіксовано численні польоти безпілотників над авіабазами та військовими об'єктами в Данії, Литві, Швеції та Норвегії.

У Польщі 10 вересня близько двадцяти російських дронів порушили кордон НАТО, частина з яких прямувала до бази Ласк, де розміщені американські F-35.

А 19 вересня три винищувачі МіГ-31 проникли в повітряний простір Естонії, що викликало підйом італійських F-35. За даними НАТО, вторгнення могло бути глибшим і небезпечнішим, ніж заявляли Таллінн і Москва.