НАТО рассматривает более жесткий план защиты от российских самолетов, — The Times

НАТО рассматривает возможность ужесточения правил ведения боевых действий в странах восточного фланга, что позволит союзникам сбивать российские самолеты и беспилотники, нарушающие воздушное пространство. Поводом для дискуссии стали участившиеся инциденты с дронами и боевой авиацией России в Польше, Румынии, Эстонии и других странах региона.

В ответ на шаги Российской Федерации союзники НАТО усиливают бдительность в районе Балтийского моря, задействовав фрегат, средства ПВО и ряд неуказанных систем наблюдения и разведки. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на источник в Альянсе.

Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в связи с недавними событиями призвал союзников преобразовать миссию "воздушного патрулирования" в полноценную систему ПВО. Данное решение потребует не только увеличения числа систем ПВО в регионе, но и пересмотра правил применения силы. Ведь на сегодняшний день воздушные патрули в случае вторжения российских самолетов в воздушное пространство союзников занимается лишь сопровождением.

"Сейчас мы полагаемся только на патрулирование воздушного пространства. Нам необходимо перейти от патрулирования воздушного пространства к реальной задаче противовоздушной обороны", — заявил он.

Между тем председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил, что переход к более жесткому формату ПВО является "вариантом", но решение пока преждевременно и зависит от итогов расследований инцидентов.

Усиление ПВО союзников

Параллельно Великобритания объявила о запуске программы Project OCTOPUS по созданию "беспилотной стены" на восточном фланге НАТО. Тысячи британских дронов планируется поставить как союзникам, так и Украине. Германия же направила войска с системами противодействия дронам и фрегат ПВО FSG Hamburg для усиления безопасности в регионе.

Польша в свою очередь уже развернула около 7000 военных вдоль границы с Беларусью, а страны Балтии совместно с ЕС готовят многоуровневую систему обороны от беспилотников — от радиолокационных станций до ЗРК Patriot и боевых лазеров. По словам еврокомиссара Андрюса Кубилюса, первые элементы этой линии будут развернуты в течение 12 месяцев.

Напомним, в последние недели зафиксированы многочисленные полеты беспилотников над авиабазами и военными объектами в Дании, Литве, Швеции и Норвегии.

В Польше 10 сентября около двадцати российских дронов нарушили границу НАТО, часть из которых направлялась к базе Ласк, где размещены американские F-35.

А 19 сентября три истребителя МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии, что вызвало подъем итальянских F-35. По данным НАТО, вторжение могло быть глубже и опаснее, чем заявляли Таллинн и Москва.