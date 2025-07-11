"Шахеды", диверсии, кибератаки: как РФ планирует нападать на Польшу и почему там не будет повторения Украины

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То, что я вам сейчас расскажу, я уже рассказываю больше года. Исключительно на закрытых встречах с польскими и немецкими специалистами.

Россия не будет ждать, пока Европа подготовится к российскому удару. Европейские рассуждения, что Россия нападет где-то около 2030 года, поэтому к этому времени надо успеть перевооружиться, ничего не стоят. Ударить уместно в момент наименьшей готовности. Российский удар весьма вероятен еще до конца этого года.

Вопрос первый. Традиционно первой целью считаются страны Балтии, это проще с точки зрения малого размера и высокой вероятности невмешательства США — но это не дает Кремлю достижения стратегической цели вывести из игры Европу. Этого можно достичь ударом по Польше. Но не через Сувалкский коридор, где Россию ждут.

Второй вопрос. Как бить? Польша сейчас активно готовится ко Второй мировой войне (это не опечатка), закупая танки и другие бронированные машины. Они не будут нужны. Они даже не успеют выехать из ангаров. Войны образца февраля 2022 года больше не будет.

Российская военная доктрина предусматривает так называемую лиминальную войну, хорошо описанную в книге Дэвида Килкаллена "Драконы и змеи". Суть этого подхода — в использовании допороговых методов ведения войны, когда противник не понимает, что происходит, и не может принять решение, уже что-то делать в ответ или еще рано, и если делать, то что и кому. И в момент, когда наконец принимается решение что-то делать, — уже поздно, потому что все закончено.

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Россия - уже на окраинах Запада. Почему благополучные европейцы должны почувствовать страх

Итак, представьте себе атаку на Польшу, которая объединяет:

массовые ракетно-дроновые атаки по объектам энергетики, другой инфраструктуры и логистики (дроны могут быть раскрашены в желто-голубые цвета и нести надписи вроде "это вам за рассыпанное украинское зерно");

кибератаки на правительственные и инфраструктурные объекты;

коллапс навигации из-за масштабного применения средств РЭБ;

диверсионно-террористические группы; внезапные "экологические" и техногенные катастрофы;

разматывание общества (уже и так разогретого) через социальные сети;

использование полезных идиотов из маргинальных партий;

наконец, тысячи беженцев с Ближнего Востока, бегущих на запад с территории Беларуси, кто-то из них с оружием.

Первым следствием будет обесточивание страны не на часы, а на недели. Вторым следствием будет коллапс управления. Третьим следствием будут десять миллионов польских беженцев, которые бегут в Германию, вызывая коллапс управления и там. Далее эффект домино распространяется на Брюссель. В принципе, цель достигнута. В качестве бонуса сорвано снабжение Украины через Польшу.

Подготовка к атаке ведется активно. Недавние поджоги военной техники в Германии и Бельгии, масштабные обесточивания в Испании и Чехии, пожар на телекоммуникационных сетях в Польше — все это проверка готовности и поиск слабых мест.

Удается ли докричаться до политического руководства ключевых европейских стран? Да, удается достичь понимания, что это довольно вероятный сценарий. Но дальше паралич воли, который имеет простые объяснения: подготовка вызовет панику, а паника обрушит рынки. Так сказать, "Шашлыки 2.0".

Ну, по крайней мере, мы с вами будем готовы.

P.S.

Пишут, что я нагнетаю панику. Это уже я слышал — в феврале 2022.

Отвечу здесь на типичные вопросы.

Что дальше? Какая цель? Очевидно, России не нужна польская территория или непосредственный военный контроль, поэтому наземной операции (которая требует немало ресурсов) не будет, отвод войск из Украины не нужен. Последствия этой операции: коллапс управления, прекращение функционирования ЕС как политической силы, приход к власти евроскептиков, вход Китая с проектами поддержки, превращение треугольника США-ЕС-Китай в сплющенный треугольник США-(Китай+РФ). Почему Россия не может это устроить в Украине? Потому что в 2022 они этого еще, во-первых, не понимали, во-вторых, не умели. А сейчас мы уже другие. Кроме того, им от Украины нужно другое. Европа в их планах должна существовать, но слабая и разобщенная. А вот Украины в их планах не должно существовать.

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