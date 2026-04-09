Трамп рассматривает "наказание" для стран НАТО, которые не оказали США поддержки в войне с Ираном, — WSJ

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает "план" наказания некоторых союзников по НАТО, которые не оказали поддержки США в войне против Ирана. Речь идет в частности о выводе американских военных.

США могут вывести свои войска из стран НАТО, отказавшихся помогать в военной кампании на Ближнем Востоке, и взамен передислоцировать их в те страны, которые поддержали совместные американские и израильские усилия. Об этом 8 апреля сообщило издание The Wall Street Journal.

Представители администрации Трампа отметили, что передислокация американских военных в тех странах, которые, по мнению Вашингтона, достаточно поддерживали действия на Ближнем Востоке, является "значительно более мягким" вариантом, чем выход США из НАТО.

"Это предложение будет значительно мягче недавних угроз президента Трампа полностью вывести США из альянса, чего он, по закону, сделать не может", — пишет издание.

По информации медиа, первыми странами, которые могут попасть под такой "план наказания" Трампа, могут стать Германия и Испания. На американских базах в этих странах могут уменьшить присутствие военных сил США.

Зато американские войска могут усилить присутствие в "более лояльных" странах — таких, как Польша, Румыния, Литва и Греция. Официально об этих намерениях в Белом доме пока не разглашали.

Напомним, что ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал страны НАТО. Альянс политик назвал "бумажным тигром", который не представляет никакой угрозы для Кремля. Трамп убежден, что страны НАТО не имеют достаточно ресурсов, чтобы противник принимал их во внимание.

Стоит напомнить, что 8 апреля в Белом доме сообщили о намерениях Дональда Трампа обсудить с генеральным секретарем НАТО возможный выход США из альянса.

Также 8 апреля в Вашингтоне заявили о переговорах между США и Ираном, которые состоятся 11 апреля в Пакистане.