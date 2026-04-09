Трамп розглядає "покарання" для країн НАТО, які не надали США підтримки у війні з Іраном, — WSJ

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає "план" покарання деяких союзників з НАТО, які не надали підтримки США у війні проти Ірану. Йдеться зокрема про виведення американських військових.

США можуть вивести свої війська з країн НАТО, що відмовилися допомагати у військовій кампанії на Близькому Сході, і натомість передислокувати їх у ті країни, що підтримали спільні американські та ізраїльські зусилля. Про це 8 квітня повідомило видання The Wall Street Journal.

Представники адміністрації Трампа зауважили, що передислокація американських військових у тих країнах, що, на думку Вашингтона, достатньо підтримували дії на Близькому Сході, є "значно м'якшим" варіантом, аніж вихід США із НАТО.

"Ця пропозиція буде значно м’якшою за нещодавні погрози президента Трампа повністю вивести США з альянсу, чого він, згідно із законом, зробити не може", — пише видання.

За інформацією медіа, першими країнами, що можуть потрапити під такий "план покарання" Трампа, можуть стати Німеччина та Іспанія. На американських базах у цих країнах можуть зменшити присутність військових сил США.

Натомість американські війська можуть посилити присутність у "більш лояльних" країнах — таких, як Польща, Румунія, Литва та Греція. Офіційно про ці наміри у Білому домі наразі не розголошували.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп неодноразово критикував країни НАТО. Альянс політик назвав "паперовим тигром", що не становить жодної загрози для Кремля. Трамп переконаний, що країни НАТО не мають достатньо ресурсів, аби противник брав їх до уваги.

Варто нагадати, що 8 квітня у Білому домі повідомили про наміри Дональда Трампа обговорити з генеральним секретарем НАТО можливий вихід США із альянсу.

Також 8 квітня у Вашингтоні заявили про переговори між США та Іраном, що відбудуться 11 квітня у Пакистані.