США може вийти з НАТО: Трамп обговорить це з Рютте вже сьогодні, — Білий дім (відео)

Прес-секретар Керолайн Лівітт заявила, що президент США обговорюватиме НАТО з генеральним секретарем організації за "кілька годин".

На запитання журналіста Newsweek про те, чи розглядає Дональд Трамп можливість виходу США з НАТО, Керолайн Лівітт заявила, що президент США "обговорить це за кілька годин із генеральним секретарем Марком Рютте".

"Можливо, ви почуєте результат безпосередньо від президента після цієї зустрічі сьогодні вдень", — заявила прес-секретар, відповідаючи на запитання журналіста.

У Білому домі заявили, що НАТО "випало випробування" і воно "зазнало невдачі", "відвернувшись" від США.

"Дуже сумно, що НАТО відвернулося від американського народу за останні шість тижнів, хоча саме американський народ фінансував їхню оборону", — заявила вона, повторивши повідомлення Трампа.

Вона додала, що 8 квітня під час їхньої зустрічі у Вашингтоні, Трамп проведе "відверту і чесну розмову" з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з цього питання.

На початку цього місяця Трамп заявив, що розглядає можливість виходу США з альянсу, що складається з 32 країн, стверджуючи, що НАТО не надало адекватної підтримки Сполученим Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані. Його коментарі перегукуються з давніми скаргами на те, що країни-члени альянсу роблять недостатній внесок у власну оборону.

Будь-який вихід США з альянсу зіткнеться зі значними юридичними перешкодами: у 2023 році Конгрес ухвалив закон, що вимагає схвалення Конгресу для того, щоб президент вийшов з альянсу. Хоча такого голосування не проводилося, загроза посилила напруженість у відносинах із союзниками і внесла невизначеність у майбутнє НАТО.

А 20 березня Трамп обізвав НАТО "паперовим тигром" і звинуватив у боягузтві.