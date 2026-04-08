США может выйти из НАТО: Трамп обсудит это с Рютте уже сегодня, — Белый дом (видео)

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент США будет обсуждать НАТО с генеральным секретарем организации через "пару часов".

На вопрос журналиста Newsweek о том, рассматривает ли Дональд Трамп возможность выхода США из НАТО, Кэролайн Ливитт заявила, что президент США "обсудит это через пару часов с генеральным секретарем Марком Рютте".

"Возможно, вы услышите результат непосредственно от президента после этой встречи сегодня днем", - заявила пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналиста.

В Белом доме заявили, что НАТО "выпало испытание" и оно "потерпело неудачу", "отвернувшись» от США.

"Очень печально, что НАТО отвернулось от американского народа за последние шесть недель, хотя именно американский народ финансировал их оборону", - заявила она, повторив сообщение Трампа.

Она добавила, что 8 апреля во время их встречи в Вашингтоне, Трамп проведет "откровенный и честный розговор" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по этому вопросу.

В начале этого месяца Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода США из альянса, состоящего из 32 стран, утверждая, что НАТО не оказало адекватной поддержки Соединенным Штатам и Израилю во время войны в Иране. Его комментарии перекликаются с давними жалобами на то, что страны-члены альянса вносят недостаточный вклад в собственную оборону.

Любой выход США из альянса столкнется со значительными юридическими препятствиями: в 2023 году Конгресс принял закон, требующий одобрения Конгресса для того, чтобы президент вышел из альянса. Хотя такого голосования не проводилось, угроза усилила напряженность в отношениях с союзниками и внесла неопределенность в будущее НАТО.

Напомним, Фокус писал, что если США выйдут из НАТО, подобные "потрясения" могут открыть для Украины больше новых возможностей для интеграции в альянс.

А 20 марта Трамп обозвал НАТО "бумажным тигром" и обвинил в трусости.