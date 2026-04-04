"Как ни парадоксально": возможный выход США из НАТО дает Украине немного надежды, — Politico

В случае, если США выйдут из НАТО, подобные "потрясения" могут открыть для Украины больше новых возможностей для интеграции в альянс.

Украинская интеграция и приближение к НАТО поможет альянсу стать более мощным и инновационным, чтобы противостоять российской угрозе. Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в комментарии для издания Politico.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода своей страны из альянса, чем шокировал некоторых союзников. В частности премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подобный шаг "похож на мечту Путина".

Однако Гетьманчук считает, что это может принести определенную пользу для Украины. По ее мнению, следует говорить не об упадке НАТО, а о возможности возрождения альянса с новой силой.

"Вместо того, чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о переосмыслении альянса", — отметила чиновница.

Возможность интеграции Украины может помочь НАТО стать "гораздо более эффективным, мощным, инновационным и способным противостоять российской угрозе", подчеркнула Гетьманчук. Она отвергает мнение Трампа о том, что НАТО является "бумажным тигром", и считает, что альянс до сих пор представляет угрозу для РФ, которая не решается с ним столкнуться.

Поскольку Украине пока невозможно вступить в НАТО, Гетьманчук отметила, что Киеву пока необходимы договоренности вроде статьи 5. Чиновница это сравнила с гарантией суверенитета страны. Сейчас Украина является партнером, которому есть что предложить альянсу в обмен на помощь.

"Даже не будучи членом НАТО, мы являемся единственной страной, которая на практике уже реализует Стратегическую концепцию альянса", — подчеркнула она.

Гетманчук считает, что Украина была ключевым партнером НАТО в "противостоянии его самой непосредственной и значительной угрозе, которой признана Россия".

