"Як не парадоксально": можливий вихід США із НАТО дає Україні трохи надії, — Politico

У випадку, якщо США вийдуть з НАТО, подібні "потрясіння" можуть відкрити для України більше нових можливостей для інтеграції в альянс.

Українська інтеграція і наближення до НАТО допоможе альянсу стати потужнішим та інноваційнішим, щоб протистояти російській загрозі. Про це заявила посолка України при НАТО Альона Гетьманчук у коментарі для видання Politico.

Президент США Дональд Трамп цього тижня заявив, що серйозно розглядає можливість виходу своєї країни з альянсу, чим шокував деяких союзників. Зокрема прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав подібний крок "схожий на мрію Путіна".

Однак Гетьманчук вважає, що це може принести певну користь для України. На її думку, слід говорити не про занепад НАТО, а про можливість відродження альянсу з новою силою.

Відео дня

"Замість того, щоб говорити про розпад НАТО, я б воліла говорити про переосмислення альянсу", — зауважила посадовиця.

Можливість інтеграції України може допомогти НАТО стати "набагато ефективнішим, потужнішим, інноваційним та здатним протистояти російській загрозі", наголосила Гетьманчук. Вона відкидає думку Трампа про те, що НАТО є "паперовим тигром", і вважає, що альянс досі становить загрозу для РФ, яка не наважується з ним зіштовхнутися.

Оскільки Україні поки що неможливо вступити у НАТО, Гетьманчук зауважила, що Києву наразі необхідні домовленості на кшталт статті 5. Посадовиця це порівняла з гарантією суверенітету країни. Зараз Україна є партнером, що має що запропонувати альянсу в обмін на допомогу.

"Навіть не будучи членом НАТО, ми є єдиною країною, яка на практиці вже реалізує Стратегічну концепцію альянсу", — підкреслила вона.

Гетьманчук вважає, що Україна була ключовим партнером НАТО у "протистоянні його найбезпосереднішій та найзначнішій загрозі, якою визнано Росію".

Нагадаємо, 1 квітня в інтерв'ю The Telegraph заговорив про вихід США із НАТО та дорікнув за Україну.

Також 1 квітня Рубіо в етері Fox News заявив, що США збираються переосмислити значення НАТО після війни в Ірані.