Американський президент Дональд Трамп знову обрушився з критикою і звинуваченнями в бік країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО).

Гнівною тирадою глава Білого дому традиційно вибухнув у соцмережі Truth Social.

Він заявив, що без США НАТО — це "паперовий тигр".

"Вони не хотіли вступати в бій, щоб зупинити ядерний Іран. Тепер, коли ця битва виграна військовим шляхом з мінімальною небезпекою для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, який є єдиною причиною високих цін на нафту. Їм так легко це зробити, з таким незначним ризиком. Боягузи, і ми це запам'ятаємо!" — пригрозив Трамп.

Раніше "паперовим тигром" Трамп називав кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Після того, як Німеччина, Велика Британія, Франція та низка інших країн НАТО відмовилися відправити військові кораблі для розблокування Ормузької протоки, про що їх раніше просив президент США, він не упускає ані найменшої можливості дорікнути союзникам у "зраді".

Буквально 17 березня він писав, що завжди вважав НАТО, де США витрачають сотні мільярдів доларів на рік на захист цих же країн, вулицею з одностороннім рухом.

Водночас у тій же публікації він запевняє, що, завдяки тому, що США "домоглися таких військових успіхів", їм більше не потрібна допомога країн НАТО. Те саме стосується Японії, Австралії та Південної Кореї.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який, до речі, перебуває в доволі теплих стосунках із Трампом і систематично грає з ним у гольф, акцентував, що небажання європейських країн відгукнутися на прохання глави Білого дому допомогти із захистом Ормузької протоки пов'язане з тим, що Штати не проконсультувалися із союзниками безпосередньо перед початком іранської операції.

Незважаючи на те, що Трамп за кожної зручної нагоди Трамп говорить про свої перемоги в Ірані, Пентагон просить у Білого дому схвалити запит до американського Конгресу про надання $200 мільярдів на продовження війни. Крім того, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відправки тисяч військових, оскільки війна вступає в нову можливу фазу.

