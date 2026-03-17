"Нічого не зроблять для нас": Трамп різко відреагував на відмову країн НАТО допомагати в Ірані

Після того, як Німеччина, Велика Британія, Франція та низка інших країн НАТО відмовилися відправити військові кораблі для розблокування Ормузької протоки, про що їх раніше просив президент США Дональд Трамп, глава Білого дому висловився.

Дональд Трамп розкритикував ці країни, заявивши, що США було повідомлено про те, що більшість союзників по НАТО відхилили його прохання про допомогу в забезпеченні безпечного проходу суден через заблоковану Іраном Ормузьку протоку, але Вашингтону їхня допомога в будь-якому разі не потрібна. Про це він написав у Truth Social.

"Сполучені Штати отримали від більшості наших "союзників" по НАТО інформацію про те, що вони не хочуть втручатися в нашу військову операцію проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході. Це незважаючи на те, що майже кожна країна рішуче підтримує наші дії і вважає, що Ірану в жодному разі не можна дозволяти володіти ядерною зброєю", — пише він.

За його словами, такі дії його не дивують.

"Я завжди вважав НАТО, де ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на захист цих же країн, вулицею з одностороннім рухом. Ми захищатимемо їх, але вони нічого не зроблять для нас, зокрема, у скрутну хвилину", — наголосив Трамп.

Він укотре заявив про військові успіхи в боротьбі з режимом аятол:

"На щастя, ми розгромили іранську армію. Їхній флот знищено, їхні військово-повітряні сили знищено, їхні зенітні знаряддя і радари знищено, і, можливо, найважливіше, їхні лідери, практично на всіх рівнях, пішли назавжди, щоб ніколи більше не погрожувати нам, нашим близькосхідним союзникам або світу!"

Тепер, запевняє Трамп, завдяки тому, що США "домоглися таких військових успіхів", їм більше не потрібна допомога країн НАТО. Те ж стосується Японії, Австралії та Південної Кореї.

"Насправді, кажучи, як президент Сполучених Штатів Америки, безумовно, наймогутнішої країни у світі, нам не потрібна нічия допомога!" — підсумував політик.

Сенатор Ліндсі Грем написав, що, дізнавшись про відмову союзників, Трамп дуже сильно розлютився. Він додав, що поділяє його гнів, "враховуючи, що поставлено на карту".

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бойові дії в Ірані — це "не їхня війна". За його словами, починаючи операцію, ні США, ні Ізраїль не ставили до відома про це союзників.

Зі свого боку відставний французький генерал Мішель Яковлефф розкритикував війну США проти Ірану, назвавши її провалом.

17 березня верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відкинув ідею про зниження інтенсивності бойових дій або припинення вогню зі США, які передали Тегерану представники двох країн-посередників. Хаменеї зазначає, що Іран повинен "жорстко і серйозно" помститися США та Ізраїлю.

Нагадаємо, Дональд Трамп несподівано попросив допомоги в розблокуванні Ормузької протоки. За його словами, допомогти мають ті, хто купують нафту з країн Перської затоки, зокрема Китай.

Але при цьому відмовився від допомоги Україні з дронами, заявивши, що США самі впораються.