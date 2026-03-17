"Ничего не сделают для нас": Трамп резко отреагировал на отказ стран НАТО помогать в Иране

После того, как Германия, Великобритания, Франция и ряд других стран НАТО отказались отправить военные корабли для разблокирования Ормузского пролива, о чем их ранее просил президент США Дональд Трамп, глава Белого дома высказался.

Дональд Трамп раскритиковал эти страны, заявив, что США были уведомлены том, что большинство союзников по НАТО отклонили его просьбу о помощи в обеспечении безопасного прохода судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив, но Вашингтону их помощь в любом случае не нужна. Об этом он написал в Truth Social.

"Соединенные Штаты получили от большинства наших "союзников" по ​​НАТО информацию о том, что они не хотят вмешиваться в нашу военную операцию против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке. Это несмотря на то, что почти каждая страна решительно поддерживает наши действия и считает, что Ирану ни в коем случае нельзя позволять обладать ядерным оружием", — пишет он.

По его словам, такие действия его не удивляют.

"Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением. Мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в трудную минуту", — подчеркнул Трамп.

Он в очередной раз заявил о военных успехах в борьбе с режимом аятолл:

"К счастью, мы разгромили иранскую армию. Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитные орудия и радары уничтожены, и, возможно, самое важное, их лидеры, практически на всех уровнях, ушли навсегда, чтобы никогда больше не угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру!"

Теперь, уверяет Трамп, благодаря тому, что США "добились таких военных успехов", им больше не нужна помощь стран НАТО. То же касается Японии, Австралии и Южной Кореи.

"На самом деле, говоря, как президент Соединенных Штатов Америки, безусловно, самой могущественной страны в мире, нам не нужна ничья помощь!" — подытожил политик.

Сенатор Линдси Грэм написал, что, узнав об отказе союзников, Трамп очень сильно разозлился. Он добавил, что разделяет его гнев, "учитывая, что поставлено на карту.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что боевые действия в Иране – это "не их война". По его словам, начиная операцию, ни США, ни Израиль не ставили в известность об этом союзников.

В свою очередь отставной французский генерал Мишель Яковлефф раскритиковал войну США против Ирана, назвав ее провалом.

17 марта верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг идею о снижении интенсивности боевых действий или прекращении огня с США, которые передали Тегерану представители двух стран-посредников. Хаменеи отмечает, что Иран должен "жестко и серьезно" отомстить США и Израилю.

Напомним Дональд Трамп неожиданно попросил помощи в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, помочь должны те, кто покупают нефть из стран Персидского залива, в том числе Китай.

Но при этом отказался от помощи Украины с дронами, заявив, что США сами справятся.