Иран отклонил предложение о прекращении огня с США: хотят "жесткой мести", — Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг идею о снижении интенсивности боевых действий или прекращении огня с США, которые передали Тегерану представители двух стран-посредников.

Хаменеи отмечает, что Иран должен "жестко и серьезно" отомстить США и Израилю. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Ирана, сообщило издание Reuters.

Позиция Хаменеи была озвучена на его первой сессии в качестве нового верховного лидера по внешней политике. В то же время неизвестно, присутствовал ли лидер лично на ней.

По словам высокопоставленного чиновника, который пожелал не раскрывать свое имя, Хаменеи заявил, что США и Израиль должны "встать на колени, признать свое поражение и выплатить компенсацию".

Ранее три источника сообщили, что администрация Трампа также отклонила попытки союзников Ближнего Востока начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.

Напомним, что Фокус писал о том, что в тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц отказал Трампу и заявил, что его страна не будет участвовать в войне с непонятными целями в Персидском заливе. Он напомнил, что с Германией никто не советовался.

Также Фокус сообщал о том, что из-за эскалации конфликта и закрытия неба над частью арабских стран, туристы массово отменяют поездки в ОАЭ, Турцию и Кипр. Зато растет популярность Западной Европы и Карибов.

Впоследствии стало известно, что отдельные страны начали договариваться с Ираном, чтобы их суда смогли безопасно пройти через Ормузский пролив. По словам министра финансов США Скотта Бессента, через пролив проходят индийские, китайские и пакистанские корабли. Также Иран не блокирует прохождение через пролив своих судов.