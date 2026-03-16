Война на Ближнем Востоке изменила туристическую карту: куда теперь едут отдыхающие

Из-за эскалации конфликта и закрытия неба над частью арабских стран, туристы массово отменяют поездки в ОАЭ (Дубай), Турцию и Кипр. Зато растет популярность Западной Европы и Карибов.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Так, путешественники отменяют поездки в Турцию на фоне того, как британский МИД выпустил официальные предостережения избегать приграничных с Сирией районов из-за рисков терроризма. Не менее тревожная ситуация и на Кипре: несмотря на заверения местных властей в безопасности, путешественники массово отменяют поездки, помня о недавних инцидентах с иранскими дронами, которые долетали до острова. Даже стабильная Греция испытывает отток посетителей, хотя прямых угроз для отдыха там пока нет.

В связи с этой ситуацией британские туристические агентства фиксируют значительный интерес к странам Западной и Южной Европы. Речь идет об Италии, Мальте, Испании и Хорватии.

Відео дня

Рост туристического спроса наблюдается в испанской Марбелье, которая долгое время пользовалась репутацией одного из самых гламурных курортных городов страны. Вероятно, в условиях ограничения путешествий в ОАЭ этот курорт ожидает самый оживленный летний сезон.

Также повышенный интерес у британцев на теперешний момент вызывают и некоторые отдаленные уголки мира.

"Мы наблюдаем особенно высокий спрос на наши прямые дальнемагистральные рейсы в страны Карибского бассейна, особенно в Доминиканскую Республику и Ямайку", — заявил в комментарии Guardian директор TUI Нил Суонсон.

В издании добавляют, на прошлой неделе стало известно, что туристическая отрасль Ближнего Востока уже понесла разрушительные финансовые убытки, восстанавливаться после которых, возможно, придется годами.

По текущим оценкам, каждый день продолжения конфликта обходится отрасли в 515 млн евро (444 млн фунтов стерлингов), а количество прибывающих туристов — даже в районах, не подвергшихся прямому воздействию, — стремительно уменьшается.

28 февраля США и Израиль впервые нанесли удары по Ирану, и с тех пор туризм во всем регионе находится в свободном падении.

Зафиксировано наибольшее количество отмененных авиарейсов со времен пандемии 2020 года, что повлияло на транзитные рейсы в такие направления как Индия, Юго-Восточная Азия и Австралия — 14 процентов мирового международного транзитного трафика проходит через Ближний Восток.

Ранее Фокус писал, как российские туристы в Дубае отдыхают на безлюдном пляже, пока над ними летят ракеты.

Напомним также, что множество украинцев, среди которых — и звезды, оказалась в Дубае во время обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и не могли выехать из страны.