Российские туристы в Дубае загорают на пустом пляже, потому что "знают все о войне"

Русские в ОАЭ, Дубаи
Россияне на пляже в ОАЭ | Фото: East2West

Отдыхающие покинули знаменитый отель Palm Jumeirah Fairmont, который в эти выходные охватило пламя войны, но некоторые российские туристы увидели в этом возможность насладиться пустым пляжем. Один из них сказал: "Это просто кайф".

Безрассудные российские туристы в Дубае продолжают купаться и загорать, потому что "все знают о войне". В видео, опубликованном в интернете, можно увидеть, как семейка из Сибири отдыхает на безлюдном пляже, пока летят ракеты.

Ульяна Сагалаева из Новосибирска в шутку заметила: "Сегодня мы на пляже одни. Никого вокруг нет. Где-то неподалеку раздался взрыв, там пожар. Ну, взрывы раздаются примерно раз в полчаса".

Обстрел в ОАЭ

Весь мир был поражен взрывами в ОАЭ. В частности, в Дубае подтверждена гибель трех человек после того, как обломки ракеты попали в отели, в частности 7-звездочный Burj Al Arab.

Туристы, застрявшие в ОАЭ, платят огромные деньги, чтобы сбежать через Оман — эта страна быстрее многих других начала совершать экстренные репатриационные рейсы из зоны боевых действий. Но некоторые россияне не были шокированы обстрелом.

Дубаи, пляжи пусты после начала войны
Пустые пляжи в ОАЭ
Фото: East2West

Ульяна добавила: "Мой муж уплыл куда-то далеко. Море здесь такое красивое. Там, недалеко, горит обломок дрона, который только что взорвался... Ну что ж, главное, что мы живы и здоровы. Мы на пляже. Пляж красивый, море чистое. На горизонте что-то горит".

На отдельной видеозаписи видно группу спокойных российских туристов на пляже в соседней Шардже, над которыми пролетает истребитель.

Российская модель шутит

26-летняя российская модель и инфлюенсер Алла Брулетова превращает свои посадочные талоны первого класса в имитацию капельницы, жалуясь своим 2,6 миллионам подписчиков, что война на Ближнем Востоке задержала ее рейс из Милана в Дубай.

Реакция россиян на начало войны
26-летняя российская модель и инфлюенсер Алла Брулетова
Фото: East2West

В Шарм-эль-Шейхе, Египет, был замечен самолет Ил-76, который доставлял домой россиян, в том числе тех, кому было приказано покинуть посольство страны в Израиле.

