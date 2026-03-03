Російські туристи в Дубаї засмагають на пустому пляжі, бо "знають усе про війну"

Відпочивальники покинули знаменитий готель Palm Jumeirah Fairmont, який у ці вихідні охопило полум'я війни, але деякі російські туристи побачили в цьому можливість насолодитися порожнім пляжем. Один з них сказав: "Це просто кайф".

Безрозсудні російські туристи в Дубаї продовжують купатися і засмагати, бо "все знають про війну". У відео, опублікованому в інтернеті, можна побачити, як сімейка з Сибіру відпочиває на безлюдному пляжі, поки летять ракети.

Уляна Сагалаєва з Новосибірська жартома зауважила: "Сьогодні ми на пляжі самі. Нікого навколо немає. Десь неподалік пролунав вибух, там пожежа. Ну, вибухи лунають приблизно раз на півгодини".

Обстріл в ОАЕ

Весь світ був вражений вибухами в ОАЕ. Зокрема, в Дубаї підтверджено загибель трьох осіб після того, як уламки ракети влучили в готелі, зокрема 7-зірковий Burj Al Arab.

Туристи, які застрягли в ОАЕ, платять величезні гроші, щоб втекти через Оман — ця країна швидше за багато інших почала здійснювати екстрені репатріаційні рейси з зони бойових дій. Але деякі росіяни не були шоковані обстрілом.

Уляна додала: "Мій чоловік поплив кудись далеко. Море тут таке гарне. Там, недалеко, горить уламок дрона, який щойно вибухнув… Ну що ж, головне, що ми живі й здорові. Ми на пляжі. Пляж гарний, море чисте. На горизонті щось горить".

На окремому відеозаписі видно групу спокійних російських туристів на пляжі в сусідній Шарджі, над якими пролітає винищувач.

Російська модель жартує

26-річна російська модель і інфлюенсерка Алла Брулетова перетворює свої посадкові талони першого класу на імітацію крапельниці, скаржачись своїм 2,6 мільйонам підписників, що війна на Близькому Сході затримала її рейс з Мілана до Дубая.

У Шарм-ель-Шейху, Єгипет, було помічено літак Іл-76, який доправляв додому росіян, у тому числі тих, кому було наказано покинути посольство країни в Ізраїлі.

