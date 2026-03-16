Війна на Близькому Сході змінила туристичну карту: куди тепер їдуть відпочивальники

Через ескалацію конфлікту та закриття неба над частиною арабських країн, туристи масово скасовують поїздки до ОАЕ (Дубаю), Туреччини та Кіпру. Натомість зростає популярність Західної Європи та Карибів.

Про це пише видання Daily Mail.

Так, мандрівники скасовують поїздки до Туреччини на тлі того, як британське МЗС випустило офіційні застереження уникати прикордонних із Сирією районів через ризики тероризму. Не менш тривожна ситуація й на Кіпрі: попри запевнення місцевої влади в безпеці, мандрівники масово скасовують поїздки, пам’ятаючи про нещодавні інциденти з іранськими дронами, що долітали до острова. Навіть стабільна Греція відчуває відтік відвідувачів, хоча прямих загроз для відпочинку там наразі немає.

У зв’язку з цією ситуацією британські туристичні агентства фіксують значний інтерес до країн Західної та Південної Європи. Ідеться про Італію, Мальту, Іспанію та Хорватію.

Зростання туристичного попиту спостерігається в іспанській Марбельї, яка тривалий час користувалася репутацією одного з найгламурніших курортних міст країни. Імовірно, в умовах обмеження подорожей до ОАЕ цей курорт очікує на найжвавіший літній сезон.

Також підвищений інтерес у британців на теперішній момент викликають і деякі віддалені куточки світу.

"Ми спостерігаємо особливо високий попит на наші прямі далекомагістральні рейси до країн Карибського басейну, особливо до Домініканської Республіки та Ямайки", – заявив у коментарі Guardian директор TUI Ніл Суонсон.

У виданні додають, минулого тижня стало відомо, що туристична галузь Близького Сходу вже зазнала руйнівних фінансових збитків, відновлюватися після яких, можливо, доведеться роками.

За поточними оцінками, кожен день продовження конфлікту обходиться галузі в 515 млн євро (444 млн фунтів стерлінгів), а кількість туристів, що прибувають, — навіть у районах, які не зазнали прямого впливу, — стрімко зменшується.

28 лютого США та Ізраїль вперше завдали ударів по Ірану, і з того часу туризм у всьому регіоні перебуває у вільному падінні.

Зафіксовано найбільшу кількість скасованих авіарейсів із часів пандемії 2020 року, що вплинуло на транзитні рейси до таких напрямків як Індія, Південно-Східна Азія та Австралія — 14 відсотків світового міжнародного транзитного трафіку проходить через Близький Схід.

Раніше Фокус писав, як російські туристи в Дубаї відпочивають на безлюдному пляжі, поки над ними летять ракети.

Нагадаємо також, що безліч українців, серед яких — і зірки, опинилася в Дубаї під час загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та не могли виїхати з країни.