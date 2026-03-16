Ормузский пролив закрыт не для всех: какие страны начали договариваться с Ираном

Отдельные страны начали договариваться с Ираном, чтобы их суда смогли безопасно пройти через пролив. Речь идет об индийских, китайских, иранских и пакистанских кораблях.

Пока Ормузский пролив фактически остается заблокированным из-за войны в Персидском заливе. Однако некоторые страны начали переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих грузов. Об этом пишет Reuters.

Системы, которые отслеживают движение судов, зафиксировали как нефтяной танкер Karachi, направляющийся в Пакистан, прошел на выходных через узкий морской коридор.

"Это может свидетельствовать о том, что отдельные государства договариваются с Ираном о транзите своих грузов", — говорится в сообщении СМИ.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, через Ормузский пролив прошли отдельные индийские, китайские и иранские танкеры.

Также ресурс Kpler MarineTraffic зафиксировал, что грузовой корабль Karachi стал "первым неиранским грузовым судном, которое прошло через узкое место с включенным сигналом AIS".

Поэтому это может свидетельствовать, что все же существует безопасный проход для отдельных грузов в проливе.

16 марта президент США Дональд Трамп попросил у других стран помощи в своей военной операции "Эпическая ярость" против Ирана, которую он проводит совместно с Израилем. Трамп считает, что страны, пострадавшие от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, должны направить военные корабли вместе с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным.

