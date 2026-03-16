Ормузька протока закрита не для всіх: які країни почали домовлятися з Іраном

Окремі країни почали домовлятися з Іраном, щоб їхні судна змогли безпечно пройти через протоку. Мова йде про індійські, китайські, іранські та пакистанські кораблі.

Поки Ормузька протока фактично лишається заблокованою через війну у Перській затоці. Однак деякі країни почали переговори з Іраном, щоб забезпечити безпечний прохід своїх вантажів. Про це пише Reuters.

Системи, які відстежують рух суден, зафіксували як нафтовий танкер Karachi, який прямує до Пакистану, пройшов на вихідних через вузький морський коридор.

“Це може свідчити про те, що окремі держави домовляються з Іраном про транзит своїх вантажів”, - йдеться у повідомленні ЗМІ.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, через Ормузьку протоку пройшли окремі індійські, китайські та іранські танкери.

Також ресурс Kpler MarineTraffic зафіксував, що вантажний корабель Karachi став "першим неіранським вантажним судном, яке пройшло через вузьке місце з увімкненим сигналом AIS".

Відтак це може свідчити, що все ж існує безпечний прохід для окремих вантажів у протоці.

16 березня президент США Дональд Трамп попросив у інших країн допомоги у своїй військовій операції "Епічна лють" проти Ірану, яку він проводить спільно з Ізраїлем. Трамп вважає, що країни, що постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, мають спрямувати військові кораблі разом зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що того ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відмовив Трампу та заявив, що його країна не буде брати участь у війні з незрозумілими цілями в Перській затоці. Він нагадав, що з Німеччиною ніхто не радився.

Також Фокус повідомляв про те, що через ескалацію конфлікту та закриття неба над частиною арабських країн, туристи масово скасовують поїздки до ОАЕ, Туреччини та Кіпру. Натомість зростає популярність Західної Європи та Карибів.