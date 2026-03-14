Трамп несподівано попросив допомоги у Китаю: що відомо

Президент США заявив, що хоча Штати і "зачистили 100% військового потенціалу Ірану", але він сподівається, що Китай та інші країни відправлять свої кораблі для зачистки Ормузької протоки.

Дональд Трамп раптово попросив допомоги в інших країн у своїй військовій операції "Епічна лють" проти Ірану, яку він проводить спільно з Ізраїлем. Про це він написав одразу два пости у своїй соцмережі Truth Social.

На думку президента США, ті країни, що постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, мають спрямувати військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною.

"Ми вже знищили 100% військового потенціалу Ірану, але їм нічого не вартує відправити дрон-другий, скинути міну або випустити ракету малої дальності десь уздовж або всередині цього водного шляху, хоч би як сильно їх не було розгромлено. Сподіваюся, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни, яких торкнулося це штучне обмеження, спрямують кораблі в цей район, щоб Ормузька протока більше не була джерелом загрози з боку нації, яка була повністю "обезголовлена", — написав Дональд Трамп.

Відео дня

Трамп вважає, що Китай має допомогти США

Він пообіцяв, що поки інші будуть в Ормузькій протоці, Сполучені Штати будуть "нещадно бомбити" берегову лінію і постійно вибивати іранські катери та кораблі з води.

"Так чи інакше, скоро ми зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною і вільною!" — резюмував Трамп.

Але одним постом справа не обмежилася. Президент США написав ще один пост, у якому повідомив, що Сполучені Штати Америки "перемогли і повністю розгромили Іран" — як у військовому, так і в економічному плані, а також у всіх інших відношеннях.

Трамп стверджує, що США вже перемогли Іран

Але країни світу, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні самі піклуватися про цей прохід, на думку Трампа, але США "дуже сильно допоможуть".

"США також координуватимуть свої дії з цими країнами, щоб усе відбувалося швидко, гладко й успішно. Це завжди мало бути командною роботою, і тепер так і буде — це об'єднає світ на шляху до гармонії, безпеки та вічного миру!" — резюмував Трамп.

Нагадаємо, раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що насправді Ормузьку протоку не перекрито, просто Іран її бомбить.

Тим часом стало відомо, що Пентагон відправляє на Близький Схід морських піхотинців.