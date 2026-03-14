Трамп неожиданно попросил помощи у Китая: что известно

Президент США заявил, что хоть США и "зачистили 100% военного потенциала Ирана", но он надеется, что Китай и другие страны отправят свои корабли для зачистки Ормузского пролива.

Дональд Трамп внезапно попросил помощи у других стран в своей военной операции "Эпическая ярость" против Ирана, которую он проводит совместно с Израилем. Об этом он написал сразу два поста в своей соцсети Truth Social.

По мнению президента США, те страны, что пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, должны направить военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным.

"Мы уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, но им ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-нибудь вдоль или внутри этого водного пути, как бы сильно они ни были разгромлены. Надеюсь, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, затронутые этим искусственным ограничением, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив больше не был источником угрозы со стороны нации, которая была полностью "обезглавлена", - написал Дональд Трамп.

Он пообещал, что пока другие будут в Ормузском проливе, Соединенные Штаты будут "нещадно бомбить" береговую линию и постоянно выбивать иранские катера и корабли из воды.

"Так или иначе, скоро мы сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным!" – резюмировал Трамп.

Но одним постом дело не ограничилось. Президент США написал еще один пост в котором сообщил, что Соединенные Штаты Америки "победили и полностью разгромили Иран" — как в военном, так и в экономическом плане, а также во всех других отношениях.

Но страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны сами заботиться об этом проходе, по мнению Трампа, но США "очень сильно помогут".

"США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все проходило быстро, гладко и успешно. Это всегда должно было быть командной работой, и теперь так и будет — это объединит мир на пути к гармонии, безопасности и вечному миру!" – резюмировал Трамп.

Напомним, ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что на самом деле Ормузский пролив не перекрыт, просто Иран его бомбит.

Тем временем стало известно, что Пентагон отправляет на Ближний Восток морских пехотинцев.