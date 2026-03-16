"Не консультувалися з нами": Мерц відповів на заклик Трампа долучитися до війни з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна не буде брати участь у війні з незрозумілими цілями в Перській затоці. Також він нагадав, що з Німеччиною ніхто не радився.

Фрідріх Мерц заявив, що регіон Перської затоки не повинен скотитися до вічної війни. Її потрібно завершити чітким планом, стратегією. Відповідну заяву канцлер Німеччини зробив під час свого брифінгу, відео з якого опублікували у Clash Report.

Політик вкотре повторив, що Німеччина не буде брати участь у цій війні. Також він нагадав, що США та Ізраїль не радилися з Берліном перед початком цієї операції.

"Ми не беремо участі в цій війні; ми говорили про це з першого дня. Поки війна триває, ми не будемо брати в ній участь військовими засобами для забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Сполучені Штати Америки та Ізраїль також не консультувалися з нами перед цією війною", — заявив Мерц.

Також Мерц заявив, що до цього часу немає концепції того, як така операція може взагалі досягти успіху.

"Щодо Ірану, то спільного рішення ніколи не було. Тому питання про те, як Німеччина буде втручатися тут військово, не виникає. Ми цього не зробимо", — сказав політик.

16 березня Дональд Трамп закликав Китай та країни ЄС долучитися до операції "Епічна лють" проти Ірану, яку він проводить спільно з Ізраїлем. Трамп вважає, що ті країни, що постраждали від спроби Тегерану закрити Ормузьку протоку, мають спрямувати військові кораблі спільно зі США, щоб зберегти протоку відкритою і безпечною.

Нагадаємо, що Фокус повідомляв про реакцію глави Міноборони Німеччини на заклик Трампа. 16 березня Пісторіус заявив, що це війна США, а не Німеччини.

16 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна не просила про припинення вогню чи переговори зі США. Іран готовий захищатися стільки, скільки потрібно.