В МЗС Ірану заявили, що ніколи не просили Сполучені Штати про припинення вогню

Іран не просив про припинення вогню чи переговори зі США. Країна готова захищатися стільки, скільки потрібно.

Про це повідомив в інтерв’ю телеканалу CBS міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Чиновник наголосив, що Іран навіть не бачить сенсу у веденні діалогу зі США після того, як останні вирішили атакувати його країну.

"Ми не бачимо жодних підстав для переговорів з американцями, адже ми вже вели з ними переговори, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати захищатися", – сказав він.

Міністр також заперечив твердження, що для Ірану це "війна на виживання", сказавши, що країна достатньо стабільна й сильна.

Окрім того, Арагчі стверджує, що кілька країн звернулися до Ірану з проханням домовитися про безпечний прохід нафтогазових суден через Ормузьку протоку.

Відео дня

"Ми відкриті для країн, які хочуть поговорити з нами про безпечний прохід своїх суден", — сказав посадовець.

Додамо, що іранський міністр не вказав, які саме країни зверталися щодо цього питання.

"Це питання мають вирішити наші військові, і вони вже вирішили дозволити групі суден, що належать різним країнам, пройти безпечно", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 13 березня співвласник української збройної компанії Fire Point та конструктор ракети "Фламінго" Денис Штілерман заявив, що деякі українські технології потрапили в Іран та були використані для ракетної програми Корпусу вартових ісламської революції.

Також 15 березня іноземні ЗМІ повідомляли, що Новий Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може перебувати на території РФ після ударів США й Ізраїлю.