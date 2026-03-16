В МИД Ирана заявили, что никогда не просили Соединенные Штаты о прекращении огня

Иран не просил о прекращении огня или переговорах с США. Страна готова защищаться столько, сколько нужно.

Об этом сообщил в интервью телеканалу CBS министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Чиновник подчеркнул, что Иран даже не видит смысла в ведении диалога с США после того, как последние решили атаковать его страну.

"Мы не видим никаких оснований для переговоров с американцами, ведь мы уже вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас. Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, и мы будем продолжать защищаться", — сказал он.

Министр также опроверг утверждение, что для Ирана это "война на выживание", сказав, что страна достаточно стабильна и сильна.

Кроме того, Арагчи утверждает, что несколько стран обратились к Ирану с просьбой договориться о безопасном проходе нефтегазовых судов через Ормузский пролив.

"Мы открыты для стран, которые хотят поговорить с нами о безопасном проходе своих судов", — сказал чиновник.

Добавим, что иранский министр не указал, какие именно страны обращались по этому вопросу.

"Этот вопрос должны решить наши военные, и они уже решили позволить группе судов, принадлежащих разным странам, пройти безопасно", — подчеркнул чиновник.

