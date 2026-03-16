"Не консультировались с нами": Мерц ответил на призыв Трампа присоединиться к войне с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна не будет участвовать в войне с непонятными целями в Персидском заливе. Также он напомнил, что с Германией никто не советовался.

Фридрих Мерц заявил, что регион Персидского залива не должен скатиться к вечной войне. Ее нужно завершить четким планом, стратегией. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал во время своего брифинга, видео с которого опубликовали в Clash Report.

Политик в очередной раз повторил, что Германия не будет участвовать в этой войне. Также он напомнил, что США и Израиль не советовались с Берлином перед началом этой операции.

"Мы не участвуем в этой войне; мы говорили об этом с первого дня. Пока война продолжается, мы не будем принимать в ней участие военными средствами для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе. Соединенные Штаты Америки и Израиль также не консультировались с нами перед этой войной", — заявил Мерц.

Відео дня

Также Мерц заявил, что до сих пор нет концепции того, как такая операция может вообще достичь успеха.

"Что касается Ирана, то общего решения никогда не было. Поэтому вопрос о том, как Германия будет вмешиваться здесь военно, не возникает. Мы этого не сделаем", — сказал политик.

16 марта Дональд Трамп призвал Китай и страны ЕС присоединиться к операции "Эпическая ярость" против Ирана, которую он проводит совместно с Израилем. Трамп считает, что те страны, которые пострадали от попытки Тегерана закрыть Ормузский пролив, должны направить военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным.

Напомним, что Фокус сообщал о реакции главы Минобороны Германии на призыв Трампа. 16 марта Писториус заявил, что это война США, а не Германии.

16 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна не просила о прекращении огня или переговорах с США. Иран готов защищаться столько, сколько нужно.