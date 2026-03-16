"Не консультировались с нами": Мерц ответил на призыв Трампа присоединиться к войне с Ираном
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна не будет участвовать в войне с непонятными целями в Персидском заливе. Также он напомнил, что с Германией никто не советовался.
Фридрих Мерц заявил, что регион Персидского залива не должен скатиться к вечной войне. Ее нужно завершить четким планом, стратегией. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал во время своего брифинга, видео с которого опубликовали в Clash Report.
Политик в очередной раз повторил, что Германия не будет участвовать в этой войне. Также он напомнил, что США и Израиль не советовались с Берлином перед началом этой операции.
"Мы не участвуем в этой войне; мы говорили об этом с первого дня. Пока война продолжается, мы не будем принимать в ней участие военными средствами для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе. Соединенные Штаты Америки и Израиль также не консультировались с нами перед этой войной", — заявил Мерц.
Также Мерц заявил, что до сих пор нет концепции того, как такая операция может вообще достичь успеха.
"Что касается Ирана, то общего решения никогда не было. Поэтому вопрос о том, как Германия будет вмешиваться здесь военно, не возникает. Мы этого не сделаем", — сказал политик.
16 марта Дональд Трамп призвал Китай и страны ЕС присоединиться к операции "Эпическая ярость" против Ирана, которую он проводит совместно с Израилем. Трамп считает, что те страны, которые пострадали от попытки Тегерана закрыть Ормузский пролив, должны направить военные корабли совместно с США, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным.
Напомним, что Фокус сообщал о реакции главы Минобороны Германии на призыв Трампа. 16 марта Писториус заявил, что это война США, а не Германии.
16 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна не просила о прекращении огня или переговорах с США. Иран готов защищаться столько, сколько нужно.