"Это не наша война": глава Минобороны Германии отреагировал на просьбу Трампа

Президент США Дональд Трамп обратился к европейским союзникам с просьбой направить в Ормузский пролив корабли для защиты судоходства.

Вслед за Францией и Британией, ему отказала и Германия, сообщает Tagesschau.

Во время визита своего латвийского коллеги Андриса Спрудса в Берлин Писториус заявил, что не собирается отправлять на Ближний Восток военные корабли.

"Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе, безусловно, этому не будет способствовать", — заявил политик-социал-демократ.

Писториус подчеркнул особую ответственность партнеров по НАТО за защиту своей территории.

"Мы несем ответственность за восточный фланг и за Атлантику, особенно как Германия в нашем геополитическом положении. Это наша первостепенная ответственность. Все остальное может быть добавлено в каждом конкретном случае", — пояснил он.

Министр заверил, что союзники разделяют цель свержения иранского режима аятолл, однако методы достижения этой цели все еще обсуждаются.

"Американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами. Мы высказали лишь очень умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт", — предупредил Писториус.

Он ясно дал понять, что расширение миссии ЕС "Аспиды" в Красном море не станет основанием для развертывания в Ормузском проливе.

Ранее с аналогичным отказом выступила и Великобритания. Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство "интенсивно изучает", что можно сделать для открытия пролива, однако отказался давать твердые обязательства. Рассматривается в частности возможность отправки беспилотных аппаратов для поиска морских мин. Однако направлять военные корабли в пролив сейчас правительство не готово.

Япония и Австралия также заявили, что не планируют направлять военно-морские суда на Ближний Восток.

Ранее Дональд Трамп неожиданно попросил помощи в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, помочь должны те, кто покупают нефть из стран Персидского залива, в том числе Китай.

Также глава Белого дома усомнился в существовании морских дронов, или как он назвал "катеров-камикадзе" у Ирана.