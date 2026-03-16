"Мы бы по ним ударили": Трамп заявил, что морских дронов не существует (видео)

Президент США заявил, что это "фейк, сгенерированный ИИ", отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета.

Дональд Трамп усомнился в существовании морских дронов, или как он назвал "катеров-камикадзе" у Ирана, комментируя атаку на американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Ранее Иран заявил, что атаковал ударную группу авианосца беспилотными катерами, что заставило амеркианцев отступить. Но никаких доказательств предоставлено не было. США отрицают, что авианосец был атакован.

Но Дональд Трамп и вовсе заявил, что морских дронов не существует.

"Они выпускают фальшивые — липовые истории, про катера-камикадзе. Этих катеров-камикадзе не существует. Они поддельные, и вы почти можете это увидеть, когда смотрите на них. Это выглядит как фейк, да. Потому что, если бы они существовали, мы бы ударили по ним так же, как мы били по другим кораблям. Но их не существует", - заявил президент США.

Відео дня

По его словам, некоторые люди спрашивают: "А где катера? Почему их никто не видел?", но он знает ответ: "Знаете почему? Потому что это создано искусственным интеллектом (ИИ). Это фейк. И я обнаружил — я не осознавал этого до того, как мы начали — но Иран известен своим огромным количеством фейковых новостей. И они работают в связке с нашими фейковыми новостями. И я на самом деле считаю, что это преступно, потому что наши медиа-компании, к которым вообще нет никакого доверия, распространяют информацию, про которую знают, что она ложная".

Напомним, ранее в Ормузском проливе были поражены несколько танкеров. И один из них, который ходил под флагом Таиланда, был атакован неизвестным снарядом, который, как подозревают эксперты, мог был морским беспилотником.

Ранее Дональд Трамп неожиданно попросил помощи в разблокировке Ормузского пролива. По его словам, помочь должны те, кто покупают нефть из стран Персидского залива, в том числе Китай.