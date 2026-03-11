Всего 14: еще три корабля были атакованы "неизвестными" снарядами в Ормузском проливе

Сухогруз Mayuree Naree под тайским флагом был поражен "двумя снарядами неизвестного происхождения", что вызвало пожар на борту. Трое членов экипажа, вероятно погибли. Также были атакованы еще два судна.

Судоходство по узкому проливу практически остановилось с тех пор, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали удары по Ирану, что привело к предотвращению экспорта примерно пятой части мировых запасов нефти и к резкому росту мировых цен на нефть до максимумов, невиданных с 2022 года. Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил, что любое судно, проходящее через пролив, станет целью атаки. Президент США Дональд Трамп пригрозил усилить американские атаки на Иран, если тот продолжит препятствовать проходу судов через пролив. Но пока Иран продолжает атаки на корабли, сообщает G Captain.

КСИР атаковали 14 кораблей с 28 февраля

Сухогруз Mayuree Naree под тайским флагом получил серьезные повреждения машинного отделения, говорится в заявлении тайского оператора судна, компании Precious Shipping PSL.BK.

"Трое членов экипажа пропали без вести и, предположительно, заблокированы в машинном отделении", — сообщила компания Precious Shipping, отметив, что еще 20 членов команды были эвакуированы в Оман.

На снимках, предоставленных тайским военно-морским флотом, видно, как из кормовой части корабля валит дым.

При этом Корпус стражей исламской революции заявил, что судно было "атаковано иранскими боевиками", что указывает на первое прямое столкновение со стороны КСИР, который ранее применял ракеты или беспилотники.

Иранцы атаковали тайский сухогруз и еще два корабля

Еще два корабля получили незначительные повреждения 11 марта. Контейнеровоз ONE Majesty под японским флагом был атакован в 46 км к северо-западу от Рас-эль-Хаймы в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили две компании, занимающиеся обеспечением морской безопасности.

Японский владелец судна, компания Mitsui OSK Lines 9104.T, и представитель компании Ocean Network Express (ONE), фрахтовавшей судно, заявили, что оно получило повреждения, находясь на якоре в заливе, а осмотр корпуса выявил незначительные повреждения выше ватерлинии.

Все члены экипажа в безопасности, сообщили они, добавив, что судно остается полностью работоспособным и пригодным для плавания. Третье судно, балкер, также было поражено неизвестным снарядом примерно в 80 километрах к северо-западу от Дубая.

Компания Vanguard, специализирующаяся на управлении морскими рисками, сообщила, что снаряд повредил корпус судна Star Gwyneth , плавающего под флагом Маршалловых островов, добавив, что экипаж судна находится в безопасности и снаряд попал в трюм, когда корабль стоял на якоре.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции упоминалось еще одно судно, которое, по их словам, было поражено снарядами, но пока неясно, что это был за корабль.

Таким образом количество атакованных Ираном кораблей возросло до 14.

Иранские военные заявляют, что корабли, принадлежащие США, Израилю или их союзникам, являются "законными целями".

При этом источники сообщают, что с начала войны с Ираном ВМС США почти ежедневно отказывают судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск нападений пока слишком высок. Трамп заявил, что США готовы предоставить военно-морское сопровождение в любое время, но когда это потребуется.

Ранее возник скандал с министром энергетики США Крисом Райтом, который сначала написал, а потом удалил пост о том, что военные корабли США сопровождают танкеры в Ормузском проливе.

Напомним, 6 марта Иран атаковал в Ормузском проливе буксир ОАЭ, который спешил на помощь подбитому грузовому судну. Все, кто были на борту, погибли.