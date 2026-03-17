Іран відхилив пропозицію щодо припинення вогню зі США: жадають "жорсткої помсти", — Reuters

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відкинув ідею щодо зниження інтенсивності бойових дій або припинення вогню зі США, які передали Тегерану представники двох країн-посередників.

Хаменеї наголошує, що Іран повинен "жорстко та серйозно" помстится США та Ізраїлю. Про це заявив високопосадовець Ірану, повідомило видання Reuters.

Позиція Хаменеї була озвучена на його першій сесії як нового верховного лідеру щодо зовнішньої політики. Водночас невідомо, чи був лідер особисто присутній на ній.

За словами високопосадовця, який побажав не розкривати своє ім'я, Хаменеї заявив, що США та Ізраїль повинні "стати на коліна, визнати свою поразку та виплатити компенсацію".

Раніше три джерела повідомили, що адміністрація Трампа також відхилила спроби союзників Близького Сходу розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.

Відео дня

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що того ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відмовив Трампу та заявив, що його країна не буде брати участь у війні з незрозумілими цілями в Перській затоці. Він нагадав, що з Німеччиною ніхто не радився.

Також Фокус повідомляв про те, що через ескалацію конфлікту та закриття неба над частиною арабських країн, туристи масово скасовують поїздки до ОАЕ, Туреччини та Кіпру. Натомість зростає популярність Західної Європи та Карибів.

Згодом стало відомо, що окремі країни почали домовлятися з Іраном, щоб їхні судна змогли безпечно пройти через Ормузьку протоку. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, крізь протоку проходять індійські, китайські та пакистанські кораблі. Також Іран не блокує проходження крізь протоку своїх суден.