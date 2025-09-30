"Виглядаєш погано, паперовий тигр": Трамп присоромив Путіна за довгу війну в Україні

За оцінками президента США, Володимир Путін мав закінчити війну в Україні за тиждень, але "застряг" на фронті практично на чотири роки.

Президент США Дональд Трамп вважає конфлікт між Росією та Україною найстрашнішим з часів Другої світової війни. Він відкрито висловив розчарування в діях російського президента Володимира Путіна після зустрічі з високопоставленими американськими генералами й адміралами.

"Він мав закінчити цю війну за тиждень. Я сказав Путіну: "Ти маєш поганий вигляд і вже чотири роки ведеш війну, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що, паперовий тигр?" — повідомив Трамп.

"Ми зустрічалися з Путіним на Алясці. Зустріч пройшла добре, я сказав йому про це. Потім він знову запустив безпілотники і ракети на Київ", — додав він.

Про ймовірну зустріч українського лідера Володимира Зеленського та Путіна він сказав таке: "Зробити це можна тільки силою. Якби ми були слабкі, вони б навіть не відповіли на мій дзвінок".

Водночас Трамп висловив надію на швидке закінчення війни в Україні і навіть "постукав по дереву". США зараз продають зброю НАТО за повною і справедливою ціною, Альянс передає її Україні і Вашингтон "не залучений до протистояння".

"Я думаю, врешті-решт ми це зробимо, в теорії. Я хочу постукати по дереву, тому що ніколи не знаєш, що буде", — додав він.

Президент Естонії Алар Каріс зі свого боку зазначив, що Трамп уже втомився від постійних і безрезультатних перемовин із Путіним про Україну. Справжня перемога для Європи, за його словами, настане тільки після завершення війни України і РФ.

Каріс також помітив непомітну зміну позиції Трампа щодо Росії.

Нагадаємо, у Верховній Раді України хочуть звернутися до Нобелівського комітету і висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог заявив, що в Білому домі не заперечують проти ударів ЗСУ по цілях у Росії. Саме тому у Вашингтоні розглядають варіант відправки Україні крилатих ракет Tomahawk.