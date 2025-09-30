"Выглядишь плохо, бумажный тигр": Трамп пристыдил Путина за долгую войну в Украине

По оценкам президента США, Владимир Путин должен был закончить войну в Украине за неделю, но "застрял" на фронте практически на четыре года.

Президент США Дональд Трамп считает конфликт между Россией и Украиной самым страшным со времен Второй мировой войны. Он открыто выразил разочарование в действиях российского президента Владимира Путина после встречи с высокопоставленными американскими генералами и адмиралами.

"Он должен был закончить эту войну за неделю. Я сказал Путину: "Ты выглядишь плохо и уже четыре года ведешь войну, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" — сообщил Трамп.

"Мы встречались с Путиным на Аляске. Встреча прошла хорошо, я сказал ему об этом. Потом он снова запустил беспилотники и ракеты на Киев", — добавил он.

О вероятной встрече украинского лидера Владимира Зеленского и Путина он сказал следующее: "Сделать это можно только силой. Если бы мы были слабы, они бы даже не ответили на мой звонок".

В то же время Трамп выразил надежду на скорое окончание войны в Украине и даже "постучал по дереву". США сейчас продают оружие НАТО по полной и справедливой цене, Альянс передает его Украине и Вашингтон "не вовлечен в противостояние".

"Я думаю, в конце концов мы это сделаем, в теории. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь, что будет", — добавил он.

Президент Эстонии Алар Карис в свою очередь отметил, что Трамп уже устал от постоянных и безрезультатных переговоров с Путиным об Украине. Настоящая победа для Европы, по его словам, наступит только после завершения войны Украины и РФ.

Карис также заметил незаметное изменение позиции Трампа по поводу России.

Напомним, в Верховной Раде Украины хотят обратиться в Нобелевский комитет и выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Белом доме не возражают против ударов ВСУ по целям в России. Именно поэтому в Вашингтоне рассматривают вариант отправки Украине крылатых ракет Tomahawk.