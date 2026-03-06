Зеленский "угрожает" Орбану: в Кремле отреагировали и призвали НАТО "задействовать 5 статью"

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления относительно возможных угроз со стороны президента Украины Владимир Зеленский в адрес премьер-министра Венгрии Виктор Орбан. В Кремле иронично заметили, что в такой ситуации якобы стоит говорить о применении пятой статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту государств-членов.

Об этом он заявил во время брифинга 5 марта, сообщает российское агентство "ТАСС". В частности, спикер Кремля, он "в шутливой форме" ответил на вопрос журналиста относительно заявлений Киева в адрес Будапешта. Комментируя ситуацию, Песков сказал, что в таком случае "время задействовать пятую статью НАТО".

В частности, пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одну из стран Альянса рассматривается как нападение на всех его членов.

Орбан обвинил Зеленского в "угрозах" — что об этом известно

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы угрозах президента Украины Владимир Зеленский, которые касались не только его лично, а всей страны. По словам Орбана, между Будапештом и Киевом возникла напряженность из-за транзита нефти, которую он назвал собственностью Венгрии, и из-за действий Украины, что он охарактеризовал как "нефтяную блокаду". Он подчеркнул, что Венгрия использует политические и финансовые механизмы для защиты своих экономических интересов. Впоследствии, премьер Словакии Роберт Фицо поддержал позицию Орбана и предупредил, что подобная риторика Зеленского может привести к блокированию предоставления Украине кредита в 90 млрд евро от стран ЕС.

В частности, Владимир Зеленский во время брифинга отреагировал на возможное блокирование кредита в 90 млрд евро со стороны ЕС и заявил, что украинские военные могут лично объяснить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану важность этой помощи. Он добавил, что надеется, ни одно лицо в ЕС не будет блокировать финансирование, иначе Украина предоставит ее адрес Вооруженным силам для "общения на своем языке".