Зеленський "погрожує" Орбану: у Кремлі відреагували та закликали НАТО "задіяти 5 статтю"

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяви щодо можливих погроз з боку президента України Володимир Зеленський на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі іронічно зауважили, що в такій ситуації нібито варто говорити про застосування п’ятої статті НАТО, яка передбачає колективний захист держав-членів.

Про це він заявив під час брифінгу 5 березня, повідомляє російське агентство "ТАСС". Зокрема, речник Кремля, він "у жартівливій формі" відповів на запитання журналіста щодо заяв Києва на адресу Будапешта. Коментуючи ситуацію, Пєсков сказав, що в такому разі "час задіяти п’яту статтю НАТО".

Зокрема, п’ята стаття Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони, відповідно до якого напад на одну з країн Альянсу розглядається як напад на всіх його членів.

Орбан звинуватив Зеленського у "погрозах" — що про це відомо

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито погрози президента України Володимир Зеленський, які стосувалися не лише його особисто, а всієї країни. За словами Орбана, між Будапештом і Києвом виникла напруженість через транзит нафти, яку він назвав власністю Угорщини, і через дії України, що він охарактеризував як "нафтову блокаду". Він підкреслив, що Угорщина використовує політичні та фінансові механізми для захисту своїх економічних інтересів. Згодом, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію Орбана і попередив, що подібна риторика Зеленського може призвести до блокування надання Україні кредиту в 90 млрд євро від країн ЄС.

Зокрема, Володимир Зеленський під час брифінгу відреагував на можливе блокування кредиту в 90 млрд євро з боку ЄС і заявив, що українські військові можуть особисто пояснити прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану важливість цієї допомоги. Він додав, що сподівається, ні одна особа в ЄС не буде блокувати фінансування, інакше Україна надасть її адресу Збройним силам для "спілкування своєю мовою".