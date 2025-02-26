Немцы наступают: сможет ли Берлин создать ЕвроНАТО и что это будет означать для Украины

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, поставив под сомнение будущее НАТО, потребовал от Европы скорейшего усиления собственной обороны. Означает ли это, что на континенте может появиться альтернатива Североатлантическому Альянсу и какие выгоды от этого следует ожидать Украине, выяснял Фокус.

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69-летний Фридрих Мерц, который по итогам внеплановых выборов в Бундестаг привел блок христианских демократов (ХДС) к победе, озвучил достаточно резонансное заявление, касающееся системы глобальной безопасности.

Будущий канцлер ФРГ, который, к слову, последовательно поддерживает предоставление Украине Taurus, реагируя на сигналы Белого дома о готовности отменить гарантии безопасности для Европы, которые действуют с 1945 года, заявил: "Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать нечто подобное, но после высказываний Дональда Трампа... становится понятным, что эта администрация не слишком заботится о судьбе Европы. Собственно говоря, именно поэтому моим, как канцлера, абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости от США".

Мерц боится потерять лидерство Германии

Кроме того, господин Мерц недвусмысленно намекнул, что эта задача является настолько срочной, что он не уверен, будут ли лидеры Североатлантического альянса, которые собираются на очередной саммит в июне, "все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создать независимую европейскую оборону".

Весьма и весьма показательно, что Мерц поставил США при президентстве Трампа на один уровень с Россией, которую в Германии постоянно рассматривают в качестве ключевой угрозы безопасности Европы. При этом Фридрих Мерц, комментируя визиты в США премьера Великобритании Кира Стармера и французского лидера Эмманюэля Макрона, подчеркнул, что, мол, его не покидает ощущение FOMO (Fear of Missing Out — острое опасение пропустить что-то важное — ред.) Отталкиваясь от этого, будущий глава немецкого правительства отметил, что Берлин в ближайшие дни также "должен быть там" (в США — ред.), поскольку ФРГ, наряду с Лондоном и Парижем, входит в "большую тройку" европейских государств.

69-летний Фридрих Мерц привел блок христианских демократов (ХДС) к победе Фото: соцмережі

Следует заметить, что Германия является вторым по величине донором военной помощи Украине после США. Фридрих Мерц уверяет, что хочет продолжить эту линию, но, в отличие от Франции и Великобритании, он пока сдержан относительно идеи отправки солдат в Украину, чтобы поддержать возможное прекращение огня. Впрочем, если проанализировать трансформацию помощи ФРГ от защитных касок до Leopard, можно предположить, что если сегодня господин Мерц говорит "Нет", это вовсе не означает необратимость позиции в дальнейшем.

С другой стороны, вполне очевидно, что Фридриху Мерцу придется ходить по достаточно тонкому кризису с тем, чтобы с одной стороны, бороться за геополитическое евролидерство Берлина, а с другой — двигаться более-менее в унисон с ожиданиями рядовых немцев конкретно в вопросе поддержки Украины. Кстати, свежие опросы общественного мнения в ФРГ наглядно демонстрируют, что 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами. За помощь оружием и средствами выступают 28% опрошенных. В то же время 7% граждан Германии стремятся помогать Киеву только деньгами, а еще 8% — исключительно оружием. В то же время 6% не определились, а 3% сказали, что им вообще безразличен этот вопрос.

Какие выгоды получит Украина от ЕвроНАТО

Заявления будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о насущной необходимости создания европейской альтернативы НАТО, по мнению политолога Игоря Чаленко, являются реакционными относительно тактики Белого дома. "Мерц, как и некоторые другие евролидеры, реагирует на демонстративные шаги Трампа в направлении сближения с российским диктаторским режимом. В этом смысле должны помнить о том, что НАТО и создавалось в 1945 году как противовес Советскому Союзу. Поэтому, в ситуации, когда Штаты сейчас заявляют о желании уменьшить собственное финансирование армии ежегодно на 8%, намерения закрывать свои военные базы, в частности в Греции, появляется определенный вакуум безопасности", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Первым кейс условного ЕвроНАТО пытался оседлать французский лидер Эмманюэль Макрон Фото: Sky News

Попутно подчеркнув, что первым кейс условного ЕвроНАТО всячески пытался оседлать французский лидер Макрон, политолог констатировал: "Наряду с тем, после выборов в Германии 23 февраля, конкретно в этом направлении происходит определенная конкуренция и Мерц, будучи довольно активным игроком, пытается максимально включиться в данный трек. Более четкую политику Германии мы увидим уже после формирования там правящей коалиции, но то, что Мерц, не теряя времени, заявляет о своей позиции, является свидетельством того, что официальный Берлин собирается занимать не последнюю роль в формировании единой общеевропейской системы безопасности. Эту систему можно называть ЕвроНАТО, другими словами, но понятно, что Украина здесь может занять одну из ключевых позиций, благодаря опыту и масштабам деятельности ВСУ".

Отметив, что россияне сейчас всячески проталкивают постоянно действующий нейтралитет Украины, Игорь Чаленко акцентировал: "В этой ситуации инициативы Макрона/Мерца о необходимости создания ЕвроНАТО для нас является очень хорошим показателем, ведь, сделав паузу относительно Альянса, Киев точно не будет медлить с присоединением к формированию других военно-политических блоков, в частности сил коллективной европейской безопасности".

Может ли Европа создать действенную альтернативу НАТО

Напомнив, что первым идею о необходимости создания европейского прототипа НАТО озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Если раньше европейцы, реагируя на инициативы господина Макрона относительно сугубо европейских сил безопасности, спрашивали, мол, а зачем это нужно, ведь в случае чего США нас спасут, то сейчас картина кардинально изменилась. Эксцентричные заявления Трампа, прежде всего те, которые касаются Гренландии — территории члена Евросоюза (ЕС) Дании, ставят вопрос ребром: "А в случае агрессии против ЕС, Соединенные Штаты действительно будут защищать или наоборот — помогут напасть на Европейский Союз, как в свое время нацистская Германия и Советский Союз напали на Польшу?". То есть изменение парадигмы относительно того, что США могут сыграть совсем другую роль — обратную от той, которую они играли по завершению Второй мировой войны, подталкивает европейские страны к осознанию необходимости построения собственных сил обороны".

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По мнению эксперта, все возможности для достаточно оперативного построения европейской системы безопасности пока есть. "Когда Украина просила танки, она просила прежде всего Abrams или Leopard? Как по мне — "Леопарды", потому что они для нас гораздо удобнее. И это — лучший пример того, что при большом желании Европа может создать технически оснащенное ЕвроНАТО. В конце концов, давайте не забывать о том факте, что когда Вторая мировая продолжалась в Европе, формально речь шла о 3 сентября 1939 года. В то же время США вошли в эту войну в декабре 1941-го. То есть два года война шла как-то без участия Соединенных Штатов. Собственно поэтому, возвращаясь к нашим дням, констатирую: все силы, в том числе экономические, для построения собственной системы безопасности у Европы есть — нужно лишь желание".

Когда в Белом доме увидят реальные шаги европейцев в направлении построения альтернативы НАТО, Трамп, прогнозирует Иван Ус, включит заднюю: "С учетом особой любви Трампа к разного рода провокациям, предполагаю, что он, заметив, что достиг цели и Европа уже больше тратит на собственную безопасность, будет инициировать возвращение к нормальному диалогу в рамках НАТО. Но я далеко не уверен, что Европа уже согласится в рамках Альянса играть по прежним правилам второстепенную роль".

Зато, моделирует ситуацию эксперт, Европа постоянно будет демонстрировать Вашингтону, что монополии на глобальную безопасность у США больше не существует. В конце концов, заключает Иван Ус, Украина в любом случае при активности Европы останется в выигрыше. Прежде всего потому, что существенно нарастив производство собственного оружия, европейцы предельно оперативно будут предоставлять его Киеву, опасаясь, чтобы война не постучалась непосредственно в их двери.