Цена танка Leopard 2A8 достигла $30 млн: столько же стоит подержанный F-16

За цену танкового батальона Leopard 2A8 можно легко приобрести три–четыре эскадрильи передовых истребителей. Старые модели Saab Gripen или F-16 Fighting Falcon стоят примерно 30 млн долларов за штуку.

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В австрийском Бундесвере собираются модернизировать три танковых роты и пополнить технический арсенал основными боевыми танками Leopard 2A4. Об этом в соцсети Х сообщил военный исследователь "Дэниел из Богемии".

Австрия наращивает свои бронетанковые силы, но ценник на современные танки достаточно высокий. Сейчас у австрийской армии есть только один танковый батальон (Panzerbataillon 14) с 58 танками Leopard 2A4, отмечает Bulgarian Military.

Эти танки, хотя и по-прежнему грозны на поле боя, получили лишь ограниченные обновления, в основном новую электронику и приводы башни. Для укрепления обороноспособности Австрия планирует закупить дополнительно 58 танков Leopard 2A8, с оценочной стоимостью проекта в €1,7 млрд ($1,78 млрд). Ожидается, что цена за Leopard 2A8 составит €29 млн или около $30,3 млн.

Причина высокой цены? Ключевой фактор, на который часто указывают, — это система активной защиты Trophy. Однако беглый взгляд на цифры показывает, что Trophy не самая дорогостоящая составляющая танка. Например, армия США закупила системы Trophy HV для своих танков M1A2SEPv2 и M1A2SEPv3 Abrams общей стоимостью 193 млн долларов — примерно 482 500 долларов за единицу.

Даже без Trophy Leopard 2A8 все еще будет стоить недешево. Его оценочная стоимость составляет около 28 миллионов евро (30 миллионов долларов) за единицу в зависимости от конкретных требований. Практика закупок в Европе, как правило, благоприятствует крупным заказам, что может помочь снизить себестоимость единицы.

Для сравнения: Польша недавно потратила 4,75 млрд долларов на 250 танков M1A2SEPv3 Abrams, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 и 17 штурмовых мостов M1110. Средства также пошли на обучение, логистику, боеприпасы и запасные части. Стоимость единицы машины составляет около 16,2 млн долларов, что значительно ниже, чем у Leopard 2A8.

Сколько стоят истребители F-16 и Saab Gripen

Истребитель Gripen

За цену танкового батальона Leopard 2A8 Австрия могла бы легко приобрести три–четыре эскадрильи передовых истребителей. Старые модели Saab Gripen или F-16 Fighting Falcon, которые можно купить по цене примерно в 30 млн долларов за штуку, могли бы предоставить Австрии совершенно иное стратегическое преимущество.

Напомним, что Великобритания превратила советские ракеты в современное средство ПВО и поставила их Украине. Система Gravehawk может привести к дефициту техники РФ.

Также сообщалось, что на вертолете американских ВМС Bell AH-1Z Viper впервые замечены новые ракетами.